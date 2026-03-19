Гучна справа проти посадовців СБУ. Прокуратура відреагувала на рішення суду

Єгор Голівець
Прокуратура оскаржить запобіжні заходи у справі тиску на бізнес
Суд призначив заставу майже 1 млн грн замість арешту, який вимагали прокурори

Прокуратура оскаржить рішення Вищого антикорупційного суду щодо запобіжних заходів для посадовців СБУ та цивільного посередника у справі про ймовірне отримання неправомірної вигоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

18 березня слідчий суддя ВАКС обрав підозрюваним запобіжні заходи. Двом фігурантам призначено тримання під вартою з альтернативою застави у 998 400 грн, ще одному – заставу в такому ж розмірі з обов’язком носити електронний засіб контролю.

Прокурори наполягали на жорсткішому запобіжному заході – триманні під вартою із визначенням застави у розмірі 25 млн грн для кожного. В Офісі генпрокурора заявили, що визначений судом розмір застави не відповідає тяжкості інкримінованих злочинів і не забезпечує належної процесуальної поведінки підозрюваних. Ухвали суду планують оскаржити в апеляційному порядку.

За даними слідства, про підозру повідомили заступнику начальника ГУ СБУ у Києві та області, заступнику начальника УСБУ у Рівненській області та цивільному посереднику. Їм інкримінують одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а посереднику Є також співучасть у злочині.

Слідство вважає, що фігуранти використовували кримінальне провадження як інструмент тиску на бізнес. Підприємцям, за даними правоохоронців, пропонували заплатити $600 тис. за закриття справи, зміну правової кваліфікації та подальше невтручання у діяльність.

Передача коштів відбувалася поетапно. 6 березня у Києві передали перший транш у $50 тис., а 16 березня в одному з ресторанів Київської області – ще $250 тис. Загалом, за даними слідства, задокументовано отримання понад $322 тис.

Окремо слідство встановило, що один із підозрюваних отримав понад $22 тис. за сприяння у безперешкодному видобутку бурштину. Усіх трьох фігурантів затримано, кошти вилучено. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці затримали фігурантів під час отримання частини неправомірної вигоди. За даними слідства, саме це стало підставою для негайного повідомлення про підозру та звернення до суду щодо обрання запобіжних заходів.

