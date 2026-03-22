Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на Київщині

За попередніми даними, загиблих немає, один чоловік звернувся за медичною допомогою

Рятувальники ліквідували масштабне загоряння на Київщині. У селі Погреби Броварського району сталася пожежа у складській будівлі на площі 5500 кв.м. Також зайнявся трав’яний настил на гектарі прилеглої території. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

До гасіння залучалося 69 рятувальників та 22 одиниці техніки.

❗️Пожежу на складах на Київщині загасили: один чоловік звернувся за медичною допомогою, жертв немає, – ДСНС



Окрім складських приміщень, також сталося займання трави на прилеглій території – вогонь на площі 1 га також ліквідували.

За попередніми даними, загиблих немає, один чоловік звернувся за медичною допомогою.

Причини пожежі встановлюються.

7 фото На весь екран













Нагадаємо, у неділю, 22 березня, в Києві зафіксували масштабну пожежу на Троєщині. За попередньою інформацією, загоряння сталося біля торгового центру «Милославський» на території складу.

Крім того, у Шевченківському районі Києва під час пожежі на Врубелівському узвозі постраждала людина: вогонь повністю знищив автомобіль та пошкодив гараж.

Також 11 березня у Дарницькому районі столиці сталася пожежа в підземному паркінгу однієї з багатоповерхівок у ЖК «Зарічний». Повідомлення про займання на вулиці Осокорській надійшло до рятувальної служби о 06:33. На місце події негайно прибули вогнеборці, які встановили, що джерелом пожежі став один із легкових автомобілів.

Раніше у Дніпровському районі столиці поліцейські затримали 41-річного киянина, який через особистий конфлікт підпалив автомобіль знайомої. Подія сталася на вулиці Новаторів, звідки до чергової частини надійшло повідомлення про масштабну пожежу. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції, екіпаж патрульних поліцейських та працівники ДСНС.