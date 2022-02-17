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    Небезпечний фонтан: у Києві прорвало трубу з гарячою водою (відео)

    У Києві прорвало трубу водопостачання - Небезпечний фонтан: у Києві прорвало трубу з гарячою водою (відео)
    У Києві прорвало трубу водопостачання
    фото: скріншот із відео

    У столиці сталася чергова аварія на трубопроводі

    У столиці на Іподромі вранці 17 лютого прорвало трубу з гарячою водою. На місці утворився фонтан заввишки кілька метрів. Про це повідомляє Telegram-канал «Київ зараз».

    На опублікованому записі видно, що через гарячу воду навколо багато пари. Автомобілі повільно проїжджають цю ділянку дороги, оскільки видимість дуже погана.

    Тим часом перехожі знімають новий «фонтан» на телефон і намагаються обійти його, щоб не намокнути.

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    Теги: Київ фонтан аварія горячая вода
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    Небезпечний фонтан: у Києві прорвало трубу з гарячою водою (відео)