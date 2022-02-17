У Києві підприємці перекрили центр міста (відео)

Люди вже другий рік виступають проти запровадження касових апаратів

Сьогодні, 17 лютого, у центрі Києва знову протестують SaveФОП. Через це повністю перекрито рух транспорту на вулиці Хрещатик. Про це повідомляє Київ Оперативний.

Протестувальники були на Хрещатику і продовжили мітинг під будівлею Верховної Ради України.

Люди виступають проти запровадження касових апаратів (РРО, ПРРО) для фізичних осіб-підприємців другої-четвертої групи спрощеної системи оподаткування.

З 1 січня в Україні набув чинності закон про обов'язкове застосування ФОП касових апаратів чи програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Також, в урядовому кварталі з'явилися автозаки.

Раніше Кабінет міністрів остаточно назвав категорії підприємців, які можуть не користуватись касовими апаратами (РРО та ПРРО). Також нещодавно «Слуги народу» спростували дванадцять міфів про касові апарати для ФОП.

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