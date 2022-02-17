На Київщині зіткнулися два автомобілі: є постраждалі (фото)

Аварія трапилась на перетині вулиць Громадянській та Підгірній

В Ірпені Київської області в середу, 16 лютого, сталась аварія за участю автомобілів Renault та Subaru. Внаслідок ДТП постраждав чоловік. Про це пише Obozrevatel.

«Попередньо було встановлено, що аварія трапилась на перетині вулиць Громадянській та Підгірній. Нібито водій Renault не поступився дорогою Subaru, внаслідок чого обидві машини зіткнулися. Постраждав чоловік, який перебував у Renault – його госпіталізували до лікарні. Обставини та причини ДТП встановить слідство», – розповів наш співрозмовник.

На фотографіях, опублікованих Telegram-каналом dtp.kiev.ua, можна побачити, що після зіткнення автомобіль Subaru в'їхав у стовп, який згодом упав на машину.

Нещодавно, на Бориспільській трасі (виїзд із Києва) трапилося серйозне ДТП із постраждалими.

Нагадаємо, у місті Кагарлик 56-річний водій автівки Skoda Octavia збив 7-річного хлопчика.

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