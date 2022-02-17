  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На Київщині зіткнулися два автомобілі: є постраждалі (фото)

    Автомобіль Subaru в'їхав у стовп - На Київщині зіткнулися два автомобілі: є постраждалі (фото)
    Автомобіль Subaru в'їхав у стовп
    фото: Telegram/dtp.kiev.ua

    Аварія трапилась на перетині вулиць Громадянській та Підгірній

    В Ірпені Київської області в середу, 16 лютого, сталась аварія за участю автомобілів Renault та Subaru. Внаслідок ДТП постраждав чоловік. Про це пише Obozrevatel.

    «Попередньо було встановлено, що аварія трапилась на перетині вулиць Громадянській та Підгірній. Нібито водій Renault не поступився дорогою Subaru, внаслідок чого обидві машини зіткнулися. Постраждав чоловік, який перебував у Renault – його госпіталізували до лікарні. Обставини та причини ДТП встановить слідство», – розповів наш співрозмовник.

    На фотографіях, опублікованих Telegram-каналом dtp.kiev.ua, можна побачити, що після зіткнення автомобіль Subaru в'їхав у стовп, який згодом упав на машину.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    На Київщині зіткнулися два автомобілі: є постраждалі (фото)
    На Київщині зіткнулися два автомобілі: є постраждалі (фото)
    На Київщині зіткнулися два автомобілі: є постраждалі (фото)
    На Київщині зіткнулися два автомобілі: є постраждалі (фото)
    На Київщині зіткнулися два автомобілі: є постраждалі (фото)
    фото: Telegram/dtp.kiev.ua

    Нещодавно, на Бориспільській трасі (виїзд із Києва) трапилося серйозне ДТП із постраждалими.

    Нагадаємо, у місті Кагарлик 56-річний водій автівки Skoda Octavia збив 7-річного хлопчика.

    Також у Шевченківському районі столиці трапилося ДТП за участю трьох автомобілів.

    Читайте також: На трасі Київ-Одеса сталася ДТП з багатьма загиблими (відео)
    Теги: ДТП Київ машини водій автомобіль аварія чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Київщині зіткнулися два автомобілі: є постраждалі (фото)