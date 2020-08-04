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    Недорогі овочі, солодкі дині й кавуни: у Києві проходять ярмарки (адреси)

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    Недорогі овочі, солодкі дині й кавуни: у Києві проходять ярмарки (адреси)

    До кінця тижня у столиці триватимуть сільськогосподарські ярмарки

    Цього тижня, 4-9 серпня, у Києві тривають сезонні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації.

    Так, ярмарки триватимуть:

    4 серпня (вівторок):

    • у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
    • у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5;
    • у Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1;

    5 серпня (середа):

    • у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
    • у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
    • у Подільському районі – просп. Правди, 5-11;

    6 серпня (четвер):

    • у Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
    • у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;
    • у Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6;
    • у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5;
    • у Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

    7 серпня (п’ятниця):

    • у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
    • у Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
    • у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
    • в Оболонському районі – просп. Оболонський, 15-21;
    • у Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
    • у Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна);
    • у Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18, вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94;

    9 серпня:

    • у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
    • у Святошинському районі – вул. Семашка, 10.

    Крім того, 8-9 серпня пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки:

    8 серпня (субота):

    • у Голосіївському районі – вул. Паньківська; вул. Голосіївська, 4-10;
    • у Деснянському районі – вул. Кубанської України (у межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (у межах просп. Володимира Маяковського, 2-А та вул. Теодора Драйзера);
    • у Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);
    • в Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;
    • у Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
    • у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
    • у Святошинському районі – вул. Булгакова, 10-13/1;
    • у Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

    9 серпня (неділя):

    • у Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);
    • у Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна);
    • у Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
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