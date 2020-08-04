Недорогі овочі, солодкі дині й кавуни: у Києві проходять ярмарки (адреси)
До кінця тижня у столиці триватимуть сільськогосподарські ярмарки
Цього тижня, 4-9 серпня, у Києві тривають сезонні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації.
Так, ярмарки триватимуть:
4 серпня (вівторок):
- у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
- у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5;
- у Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1;
5 серпня (середа):
- у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
- у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
- у Подільському районі – просп. Правди, 5-11;
6 серпня (четвер):
- у Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
- у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;
- у Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6;
- у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5;
- у Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.
7 серпня (п’ятниця):
- у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- у Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
- у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
- в Оболонському районі – просп. Оболонський, 15-21;
- у Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
- у Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна);
- у Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18, вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94;
9 серпня:
- у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- у Святошинському районі – вул. Семашка, 10.
Крім того, 8-9 серпня пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки:
8 серпня (субота):
- у Голосіївському районі – вул. Паньківська; вул. Голосіївська, 4-10;
- у Деснянському районі – вул. Кубанської України (у межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (у межах просп. Володимира Маяковського, 2-А та вул. Теодора Драйзера);
- у Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);
- в Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;
- у Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
- у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- у Святошинському районі – вул. Булгакова, 10-13/1;
- у Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
9 серпня (неділя):
- у Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);
- у Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна);
- у Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.