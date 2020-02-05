Негода в Києві: комунальники ще звечора працюють на дорогах (відео)
Дорожники чистять вулиці і обробляють рідкими хлоридами
У вівторок, 4 лютого, увечері та протягом ночі на вулицях Києва активно працювали дорожники. Про це повідомив генеральний директор комунальної корпорації «Київавтодор» Олександр Густєлєв.
«Тільки-но ми отримали підтверджений прогноз, розпочали превентивну обробку. Днями синоптики попереджають про -9°C. За таких умов можливе утворення ожеледиці. Ми цього допустити не можемо», - сказав він.
Серед протиожеледних засобів дорожники використовували обробку вулиць рідкими хлоридами.
«Нині 3 спецавто обробляють вулиці рідкими хлоридами (соляним розчином). Незабаром на дорогах працюватимуть ще 9», - додав Густєлєв.
Технологія обробки вулиць рідкими хлоридами економить використання солі, дозволяє ефективно запобігати утворенню ожеледиці. Таке обладнання використовують у Німеччині, Австрії.
Всього дорожники підготували 418 одиниць снігоприбиральної техніки.
Зазначимо, що у Києві в середу будуть значні опади переважно у вигляді мокрого снігу, налипання мокрого снігу, вранці та вдень пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця. Температура у столиці протягом доби близько 0°.
Як повідомлялося, 5 лютого близько 7:00 на розі вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького у центрі Києва на проїжджу частину впало дерево.