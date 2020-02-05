Негода в Києві: комунальники ще звечора працюють на дорогах (відео)



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Дорожники чистять вулиці і обробляють рідкими хлоридами

У вівторок, 4 лютого, увечері та протягом ночі на вулицях Києва активно працювали дорожники. Про це повідомив генеральний директор комунальної корпорації «Київавтодор» Олександр Густєлєв.

«Тільки-но ми отримали підтверджений прогноз, розпочали превентивну обробку. Днями синоптики попереджають про -9°C. За таких умов можливе утворення ожеледиці. Ми цього допустити не можемо», - сказав він.

Серед протиожеледних засобів дорожники використовували обробку вулиць рідкими хлоридами.

«Нині 3 спецавто обробляють вулиці рідкими хлоридами (соляним розчином). Незабаром на дорогах працюватимуть ще 9», - додав Густєлєв.

Технологія обробки вулиць рідкими хлоридами економить використання солі, дозволяє ефективно запобігати утворенню ожеледиці. Таке обладнання використовують у Німеччині, Австрії.

Всього дорожники підготували 418 одиниць снігоприбиральної техніки.

Зазначимо, що у Києві в середу будуть значні опади переважно у вигляді мокрого снігу, налипання мокрого снігу, вранці та вдень пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця. Температура у столиці протягом доби близько 0°.

Як повідомлялося, 5 лютого близько 7:00 на розі вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького у центрі Києва на проїжджу частину впало дерево.