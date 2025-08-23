Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Штатах спалахнула масштабна пожежа на автозаправочному підприємстві (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Штатах спалахнула масштабна пожежа на автозаправочному підприємстві (відео)

Наразі невідомо, що саме спричинило пожежу

У місті Розленд, штат Луїзіана сталася серйозна пожежа з вибухом на виробничій площадці Smitty’s Supply. Внаслідок інциденту влада обов’язково евакуювала мешканців у радіусі 1,6 км. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

За словами офіційних осіб, внаслідок пожежі на підприємстві Smitty's Supply інформації про постраждалих не надходило, але всі мешканці радіусом 1,6 км повинні евакуюватися.

Влада ще не може надати відповіді, що саме спричинило пожежу, чи існує значний хімічний ризик і скільки часу може знадобитися пожежникам, щоб взяти ситуацію під контроль.

«Ми уважно стежимо за цією ситуацією. Будь ласка, дотримуйтесь вказівок місцевих чиновників», – написав губернатор Джефф Лендрі.

Згідно з даними з відкритих джерел, Smitty's Supply постачає «високоефективні мастильні матеріали та автомобільні запчастини», включаючи оливи, гальмівну рідину, рідину гідропідсилювача керма та антифриз. На підприємстві працює приблизно 400 осіб.

Окрім пожежних команд та правоохоронних органів, на місці події також були присутні Департамент якості навколишнього середовища та Агентство з охорони навколишнього середовища. Федеральні агентства стежать за ситуацією, «щоб визначити та скерувати нас у подальших діях».

Нагадаємо, лісові пожежі, спричинені підпалами та спекою, завдають руйнувань у всій південній Європі: горять будинки, тисячі мешканців і туристів змушені тікати у безпечніші райони. Вогонь також поширюють сильні вітри. 

Читайте також:

Теги: США пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У США народилася «найстаріша» дитина з ембріона
У США народилася дитина із замороженого 30 років тому ембріона
31 липня, 13:55
Білий дім заборонив Піту Гегсету застосовувати поліграф
Білий дім заборонив Піту Гегсету використовувати поліграф для допитів – WP
28 липня, 17:42
Брюс: Ну, очевидно, президент Трамп довів, що до нього слід ставитися серйозно, бо він серйозна людина
Держдеп США прокоментував новий дедлайн Трампа для РФ
30 липня, 00:33
Загалом союзники мають намір надати Україні зброї на суму до $10 млрд
Reuters: США і НАТО розробляють схему фінансування постачання зброї Україні
2 серпня, 00:22
На місці влучань виникла пожежа
Дрони атакували Арзамас у Нижньогородській області: уражено приладобудівний завод
11 серпня, 04:59
Мандрівникам, які в'їжджають до США за програмою безвізового в'їзду, не доведеться вносити заставу
США вимагатимуть заставу до $15 тис. за візу: кого стосується
5 серпня, 09:15
JPMorgan та Bank of America «виключили» президента Трампа після тиску з боку банківських регуляторів адміністрації Байдена
Найбільші банки США відмовили Трампу в обслуговуванні
6 серпня, 14:06
Зеленський на сьогоднішню зустріч планує прибути до Білого дому в чорному піджаку
Білий дім цікавився, чи одягне Зеленський костюм на зустріч із Трампом – Axios
18 серпня, 16:08
Президент Франції Емманюель Макрон поблизу Білого дому
Європейські лідери прибули на переговори з Трампом
18 серпня, 20:14

Політика

У Штатах спалахнула масштабна пожежа на автозаправочному підприємстві (відео)
У Штатах спалахнула масштабна пожежа на автозаправочному підприємстві (відео)
Трамп тримає у шухляді президентського столу фото з Путіним (відео)
Трамп тримає у шухляді президентського столу фото з Путіним (відео)
Спецпредставник Трампа Кіт Келлог приїде до Києва – Reuters
Спецпредставник Трампа Кіт Келлог приїде до Києва – Reuters
Путін поділився своїми фантазіями про початок війни в Україні
Путін поділився своїми фантазіями про початок війни в Україні
Польський міністр іронічно відповів на скарги Угорщини через удар по нафтопроводу
Польський міністр іронічно відповів на скарги Угорщини через удар по нафтопроводу
Трамп отримав порцію похвали від Путіна
Трамп отримав порцію похвали від Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 серпня 2025
5949
Масштабна корупція на Хмельниччині: 39 посадовцям оголошено підозру
5126
Прогноз магнітних бур на 22-24 серпня: якою буде сонячна активність
4416
Reuters: Путін висунув нові умови миру
4010
Тренд на ринку праці: покоління зумерів приходить на співбесіди з батьками

Новини

На Київщині вантажівка злетіла з дороги
Вчора, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
Вчора, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
Вчора, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
Вчора, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
Вчора, 18:53
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
21 серпня, 14:53

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua