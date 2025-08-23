У Штатах спалахнула масштабна пожежа на автозаправочному підприємстві (відео)

Наразі невідомо, що саме спричинило пожежу

У місті Розленд, штат Луїзіана сталася серйозна пожежа з вибухом на виробничій площадці Smitty’s Supply. Внаслідок інциденту влада обов’язково евакуювала мешканців у радіусі 1,6 км. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

За словами офіційних осіб, внаслідок пожежі на підприємстві Smitty's Supply інформації про постраждалих не надходило, але всі мешканці радіусом 1,6 км повинні евакуюватися.

Влада ще не може надати відповіді, що саме спричинило пожежу, чи існує значний хімічний ризик і скільки часу може знадобитися пожежникам, щоб взяти ситуацію під контроль.

«Ми уважно стежимо за цією ситуацією. Будь ласка, дотримуйтесь вказівок місцевих чиновників», – написав губернатор Джефф Лендрі.

Згідно з даними з відкритих джерел, Smitty's Supply постачає «високоефективні мастильні матеріали та автомобільні запчастини», включаючи оливи, гальмівну рідину, рідину гідропідсилювача керма та антифриз. На підприємстві працює приблизно 400 осіб.

Окрім пожежних команд та правоохоронних органів, на місці події також були присутні Департамент якості навколишнього середовища та Агентство з охорони навколишнього середовища. Федеральні агентства стежать за ситуацією, «щоб визначити та скерувати нас у подальших діях».

