«Палац Путіна» ледь не згорів: пожежу гасили чотири дні

Поблизу так званого палацу російського диктатора Володимира Путіна під Геленджиком виникла масштабна пожежа після падіння дрона. Вогонь гасили чотири дні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Медузу».

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв розповів, що під Геленджиком у Краснодарському краї загасили пожежу, що виникла в результаті падіння дрона за декілька кілометрів від «палацу Путіна».

У Путіна під час поїздки до Китаю ледь не згорів палац, він палав чотири дні pic.twitter.com/2q8MvMLAiW — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 31, 2025

За словами Кондратьєва, пожежу гасили понад 500 осіб протягом чотирьох днів. У гасінні було задіяно 100 одиниць техніки, у тому числі два вертольоти Мі-8.

Повідомляється, що безпілотник впав вранці 28 серпня біля села Криниця, що менш ніж в 10 кілометрах по прямій від мису Ідокопас, де розташований «палац Путіна».

У результаті пожежі на березі опинилися заблоковані понад 20 осіб, їх евакуювали.

Видання повідомляє, що Путін на тлі частих атак безпілотників на узбережжі Краснодарського краю практично перестав літати в Сочі. Свою офіційну резиденцію «Бочаров ручей» він востаннє відвідував у березні 2024 року.

Зауважимо, що нині російський диктатор Володимир Путін поїхав до Китаю з чотириденним візитом. Китайський очільник Сі Цзіньпін запросив диктатора на парад до річниці завершення Другої світової війни.

Раніше повідомлялося, що українські дрони атакували «цивільні об'єкти» на території Геленджика. Безпілотники впали в Джанхоті та Криниці, які розташовані поруч із резиденцією диктатора Володимира Путіна на мисі Ідокопас