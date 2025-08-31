Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Палац Путіна» ледь не згорів: пожежу гасили чотири дні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
«Палац Путіна» ледь не згорів: пожежу гасили чотири дні
Палац російського диктатора Володимира Путіна під Геленджиком
фото з відкритих джерел

Безпілотник впав вранці 28 серпня біля села Криниця, що менш ніж в 10 кілометрах від мису Ідокопас, де розташований «палац Путіна»

Поблизу так званого палацу російського диктатора Володимира Путіна під Геленджиком виникла масштабна пожежа після падіння дрона. Вогонь гасили чотири дні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Медузу».

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв розповів, що під Геленджиком у Краснодарському краї загасили пожежу, що виникла в результаті падіння дрона за декілька кілометрів від «палацу Путіна».

За словами Кондратьєва, пожежу гасили понад 500 осіб протягом чотирьох днів. У гасінні було задіяно 100 одиниць техніки, у тому числі два вертольоти Мі-8.

Повідомляється, що безпілотник впав вранці 28 серпня біля села Криниця, що менш ніж в 10 кілометрах по прямій від мису Ідокопас, де розташований «палац Путіна».

У результаті пожежі на березі опинилися заблоковані понад 20 осіб, їх евакуювали.

Видання повідомляє, що Путін на тлі частих атак безпілотників на узбережжі Краснодарського краю практично перестав літати в Сочі. Свою офіційну резиденцію «Бочаров ручей» він востаннє відвідував у березні 2024 року.

Зауважимо, що нині російський диктатор Володимир Путін поїхав до Китаю з чотириденним візитом. Китайський очільник Сі Цзіньпін запросив диктатора на парад до річниці завершення Другої світової війни.

Раніше повідомлялося, що українські дрони атакували «цивільні об'єкти» на території Геленджика. Безпілотники впали в Джанхоті та Криниці, які розташовані поруч із резиденцією диктатора Володимира Путіна на мисі Ідокопас

Читайте також:

Теги: пожежа путін безпілотник диктатор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі поки невідомо чи відбудеться зустріч Трампа та Путіна
Зустріч Трампа з Путіним. Держсекретар США зробив заяву
7 серпня, 00:07
Путін та Віткофф провели зустріч у Москві
Путін передав орден Леніна посадовиці ЦРУ, син якої воював проти України
10 серпня, 00:36
фон дер Ляєн: «ЄС вітає зусилля президента США щодо справедливого та тривалого миру в Україні»
ЄС вітає зусилля президента США – фон дер Ляєн про зустріч Трампа і Путіна
12 серпня, 11:24
Одна із переваг Путіна – недосвідченість Трампа
Financial Times розповів, чому Путін має перевагу перед зустріччю з Трампом
13 серпня, 01:01
У Сизрані є влучання у НПЗ
У Самарській області безпілотники уразили НПЗ
15 серпня, 05:19
Росіські пропанандисти отримали спартанські умови на Алясці
Аляска зустріла російських пропагандистів розкладачками (фото)
15 серпня, 11:26
Не було жодних ознак, що Путін готовий відмовитися від своєї головної мети – контролювати Україну
Як Путін перехитрив Трампа на Алясці – Politico
16 серпня, 17:19
Президент Фінляндії стверджує, що Путін провалив усі свої стратегічні цілі
Хто сколихнув Європу більше: Трамп чи Путін? Очільник Фінляндії здивував відповіддю
24 серпня, 07:26
Трамп: У мене є дуже серйозний план, якщо доведеться його застосувати, але моє головне бажання – покласти цьому край
Трамп має «серйозний план» тиску на Росію
27 серпня, 02:22

Соціум

«Палац Путіна» ледь не згорів: пожежу гасили чотири дні
«Палац Путіна» ледь не згорів: пожежу гасили чотири дні
У Сербії з’явилися білборди із привітаннями Лукашенку
У Сербії з’явилися білборди із привітаннями Лукашенку
Сінгапур вводить каральні заходи за вейпінг: штрафи, тюремні строки та навіть тілесні покарання
Сінгапур вводить каральні заходи за вейпінг: штрафи, тюремні строки та навіть тілесні покарання
Під Москвою палають складські приміщення (відео)
Під Москвою палають складські приміщення (відео)
Литва посилила захист: на кордоні Росії та Білорусі з’явились «зуби дракона»
Литва посилила захист: на кордоні Росії та Білорусі з’явились «зуби дракона»
CNN: Ізраїль припинить скидати гуманітарну допомогу перед наступом на Газу
CNN: Ізраїль припинить скидати гуманітарну допомогу перед наступом на Газу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 серпня 2025
4878
Календар рибалки на вересень 2025 року: коли і на що клює найкраще
4747
Чорновол може повернутися у Верховну Раду після загибелі Парубія
3695
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
3603
Росіяни використовують Каховське водосховище, щоб наблизитися до Запоріжжя

Новини

Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Сьогодні, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Сьогодні, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
Вчора, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
29 серпня, 14:08

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua