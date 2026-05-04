Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нетверезий водій без прав протаранив світлофор на бульварі Лесі Українки у Києві (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Нетверезий водій без прав протаранив світлофор на бульварі Лесі Українки у Києві (відео)
Внаслідок ДТП обійшлося без постраждалих
скриншот відео

Порушнику виписали одразу три штрафи

У Печерському районі столиці водій Audi на великій швидкості протаранив світлофор. Як встановили правоохоронці, чоловік не мав права сідати за кермо та був у стані сп’яніння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної патрульної поліції.

«Відео ДТП, в якій дивом ніхто не постраждав. Днями на бульварі Лесі Українки трапилася автопригода. Патрульні оперативно прибули на місце події та з'ясували всі обставини аварії», – йдеться в повідомленні.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Повідомляється, що попередньо було встановлено: водій автомобіля Audi не впорався з керуванням та на швидкості в'їхав в світлофор. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Внаслідок ДТП на бульварі Лесі Українки ніхто не постраждав
Внаслідок ДТП на бульварі Лесі Українки ніхто не постраждав
скриншот відео

Патрульні під час спілкування із автовласником виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння, але пройти освідування на приладі «Драгер» чоловік категорично відмовився. Перевіривши інформацію про порушника згідно з базам даних, інспектори також встановили, що порушник керував автівкою без водійського посвідчення.

На водія склали адміністративні протоколи за порушення ПДР, що спричинило аварію (штраф 340 грн), за керування автомобілем в стані сп'яніння (штраф 17 тис. грн) та за фактом керування транспортним засобом особою, яка не має такого права (штраф 510 грн).

Нагадаємо, під Києвом у селищі Гатне Фастівського району сталася смертельна ДТП, загинула дитина. Подія трапилася сьогодні, 3 травня, близько18:00.  У поліції Київської області розповіли деталі трагедії.

Теги: Київ ДТП штраф водій відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліцейські встановили авто та особу водія, причетного до скоєння автопригоди
У Івано-Франківську поліцейський збив чоловіка і залишив його помирати
5 квiтня, 15:27
Тадей Погачар отримав змішане святкування своєї третьої у кар'єрі перемоги на змаганнях у Бельгії
Легендарний велогонщик Погачар був оштрафований після перемоги на Турі Фландрії
7 квiтня, 18:48
Комплекс Sky Towers складається з двох висотних веж, одна з яких має 47 поверхів, а інша – 34 поверхи
Довгобуд Sky Towers продано з шостої спроби: хто став власником хмарочоса
9 квiтня, 11:40
За скоєне підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі
Зґвалтування жінки на Лисогірській: поліція затримала підозрюваного
15 квiтня, 15:20
Уроки самозахисту: цивільні опановують зброю під керівництвом військових
Дозвіл на зброю? Глава МВС розказав, які зміни готує влада після теракту в Києві
21 квiтня, 12:52
Патрульний поліцейський Михайло Дробницький (праворуч) з адвокатом Михайлом Баховським у Печерському райсуді Києва, де йому обирають запобіжний захід, 21 квітня 2026 року
Теракт у Києві: захист поліцейських готує апеляції на запобіжний захід
22 квiтня, 14:59
Повітряна тривога у Києві тривала дві години
Повітряна тривога у Києві тривала дві години
25 квiтня, 05:26
Правоохоронці затримали фігуранта «на гарячому» відразу після отримання ним першої частини суми у розмірі $10 тис.
У Києві затримано «генерала», який за $15 тис. обіцяв військовому допомогу з виїздом за кордон
28 квiтня, 15:05
Дослідження експертів довело, що серпень є одним із пікових місяців для фунікулера
Ремонт столичного фунікулера: активісти розкритикували графік проведення робіт
Сьогодні, 12:11

Новини

Нетверезий водій без прав протаранив світлофор на бульварі Лесі Українки у Києві (відео)
Нетверезий водій без прав протаранив світлофор на бульварі Лесі Українки у Києві (відео)
Інцидент із ТЦК на Оболоні: поліція відреагувала на чутки про застосування вогнепальної зброї
Інцидент із ТЦК на Оболоні: поліція відреагувала на чутки про застосування вогнепальної зброї
Розкрадання на будівництві модульного житла в Мощуні: підряднику оголошено нову підозру
Розкрадання на будівництві модульного житла в Мощуні: підряднику оголошено нову підозру
У Святошинському районі до 8 травня триватиме обробка проти кліщів: перелік локацій
У Святошинському районі до 8 травня триватиме обробка проти кліщів: перелік локацій
У п'яти районах столиці демонтовано кіоски та інші незаконні об’єкти: де найбільше
У п'яти районах столиці демонтовано кіоски та інші незаконні об’єкти: де найбільше
Продовольчі ярмарки у столиці 5-10 травня: повний перелік локацій
Продовольчі ярмарки у столиці 5-10 травня: повний перелік локацій

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua