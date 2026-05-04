Нетверезий водій без прав протаранив світлофор на бульварі Лесі Українки у Києві (відео)

Порушнику виписали одразу три штрафи

У Печерському районі столиці водій Audi на великій швидкості протаранив світлофор. Як встановили правоохоронці, чоловік не мав права сідати за кермо та був у стані сп’яніння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної патрульної поліції.

«Відео ДТП, в якій дивом ніхто не постраждав. Днями на бульварі Лесі Українки трапилася автопригода. Патрульні оперативно прибули на місце події та з'ясували всі обставини аварії», – йдеться в повідомленні.

Днями на бульварі Лесі Українки водій Audi не впорався з керуванням та в'їхав в світлофор. Виявилось, що він був пʼяним та ще й без водійського посвідчення.

Повідомляється, що попередньо було встановлено: водій автомобіля Audi не впорався з керуванням та на швидкості в'їхав в світлофор. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Внаслідок ДТП на бульварі Лесі Українки ніхто не постраждав скриншот відео

Патрульні під час спілкування із автовласником виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння, але пройти освідування на приладі «Драгер» чоловік категорично відмовився. Перевіривши інформацію про порушника згідно з базам даних, інспектори також встановили, що порушник керував автівкою без водійського посвідчення.

На водія склали адміністративні протоколи за порушення ПДР, що спричинило аварію (штраф 340 грн), за керування автомобілем в стані сп'яніння (штраф 17 тис. грн) та за фактом керування транспортним засобом особою, яка не має такого права (штраф 510 грн).

