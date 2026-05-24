Нічний обстріл столиці: пошкоджено будівлю Національного художнього музею України

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Працівники музею та профільні служби зараз оглядають будівлю

Масована атака російських окупаційних військ на Київ у ніч на 24 травня 2026 року завдала шкоди не лише житловим будинкам та інфраструктурі, а й унікальній культурній спадщині держави. Внаслідок потужної вибухової хвилі від прильоту в центрі міста зазнала руйнувань будівля Національного художнього музею України. На щастя, унікальна колекція шедеврів та персонал інституції не постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство культури України.

Національний художній музей України – один із найстаріших і найважливіших музеїв країни, що зберігає унікальні пласти вітчизняного мистецтва від княжої доби й давнього іконопису до класичного живопису та знакових сучасних творів. Сама будівля зі знаменитими левами є визначною пам’яткою архітектури, історії та монументального мистецтва національного значення.

фото: Міністерство культури України

Наразі команда музею спільно із профільними експертами та аварійними службами оглядає споруду. Фахівці ретельно документують та фіксують усі наслідки атаки: вибиті вікна, пошкодження фасадних елементів, внутрішнього оздоблення та покрівлі, аби точно встановити загальні масштаби руйнувань і обсяг необхідних реставраційних робіт. Керівництво музею запевнило, що всі експонати перебувають у безпеці.

фото: Міністерство культури України

На черговий акт варварства та нічного терору з боку РФ відреагувала віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України – міністерка культури України Тетяна Бережна. Вона підкреслила, що удари по культурних інституціях є свідомою ідеологічною стратегією Кремля.

фото: Міністерство культури України

«Національний художній музей України – це місце, де зберігається історія українського мистецтва. Росія систематично атакує цивільну інфраструктуру й культурні інституції. Кожен такий удар – спроба залякати та знищити нашу ідентичність. Ми документуємо всі пошкодження та продовжуємо працювати над відновленням нашої пошкодженої культурної спадщини», – наголосила Тетяна Бережна.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив із терміновим зверненням до українців та світової спільноти за підсумками однієї з наймасштабніших комбінованих атак Росії з початку повномасштабного вторгнення. Глава держави оприлюднив актуальні дані щодо кількості жертв, деталізував арсенал, який використав ворог, та різко прокоментував чергові погрози кремлівського диктатора Володимира Путіна.