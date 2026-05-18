У центрі Києва сталася пожежа в одному з ліцеїв (фото)

Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає

У Печерському районі Києва сталась пожежа в одному з ліцеїв. Рятувальники загасили вогонь, який виник у перекритті між другим та третім поверхами. Про це повідомили в пресслужбі столичної Державної служби з надзвичайних ситуацій, інформує «Главком»

фото: ДСНС Києва

За словами рятувальників, у понеділок, 18 травня, о 7:29 до них надійшло повідомлення про пожежу в Печерському районі на вулиці Круглоуніверситетській.

«Горіло перекриття між другим та третім поверхами в одному із ліцеїв. О 9:16 загоряння було ліквідовано на площі 5 кв. м», – уточнили в пресслужбі.

Рятувальники гасять пожежу у столичному ліцеї фото: ДСНС Києва

У ДСНС Києва додали, що жертв та постраждалих немає. Причину загоряння будуть встановлювати правоохоронці.

