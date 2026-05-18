Головна Київ Новини
search button user button menu button

У центрі Києва сталася пожежа в одному з ліцеїв (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У центрі Києва сталася пожежа в одному з ліцеїв (фото)
Причину загоряння будуть встановлювати правоохоронці
скриншот відео
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає

У Печерському районі Києва сталась пожежа в одному з ліцеїв. Рятувальники загасили вогонь, який виник у перекритті між другим та третім поверхами. Про це повідомили в пресслужбі столичної Державної служби з надзвичайних ситуацій, інформує «Главком»

У центрі Києва сталася пожежа в одному з ліцеїв (фото) фото 1
фото: ДСНС Києва
У центрі Києва сталася пожежа в одному з ліцеїв (фото) фото 2
фото: ДСНС Києва

За словами рятувальників, у понеділок, 18 травня, о 7:29 до них надійшло повідомлення про пожежу в Печерському районі на вулиці Круглоуніверситетській.

«Горіло перекриття між другим та третім поверхами в одному із ліцеїв. О 9:16 загоряння було ліквідовано на площі 5 кв. м», – уточнили в пресслужбі.

Рятувальники гасять пожежу у столичному ліцеї
Рятувальники гасять пожежу у столичному ліцеї
фото: ДСНС Києва

У ДСНС Києва додали, що жертв та постраждалих немає. Причину загоряння будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, у Шевченківському районі столиці сталася пожежа в багатоповерхівці. Як з’ясувалося, займання виникло на першому поверсі через коротке замикання електромережі, внаслідок чого загорілося масажне крісло. Вогонь охопив площу у 60 квадратних метрів, проте вже о 09:43 рятувальникам вдалося повністю ліквідувати пожежу.

 

Теги: пожежа Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Серед поранених стрілком у Голосіївському районі столиці – восьмеро осіб досі лишаються у лікарнях
Теракт у столиці. Влада спростувала інформацію про смерть мами 12-річного хлопця
19 квiтня, 13:31
Грошей за виконане «завдання» зловмисник так і не отримав
Підпал авто бійця Третього армійського корпусу у столиці: поліція затримала зловмисника
23 квiтня, 17:19
Місце робіт не було огороджене належним чином
У Києві дівчина впала в неогороджену яму з водою, яку залишили комунальники
25 квiтня, 15:29
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 2-3 травня
1 травня, 14:01
Безпілотники атакували морський термінал та НПЗ у Туапсе
Безпілотники атакували морський термінал та НПЗ у Туапсе
28 квiтня, 03:31
На щастя, загиблих та постраждалих немає
Атака на Одещину: росіяни пошкодили портову інфраструктуру
2 травня, 09:01
На Закарпатті не можуть загасити масштабну лісову пожежу
На Закарпатті вирує масштабна пожежа: вогонь охопив десятки гектарів лісу (фото)
6 травня, 10:29
В умовах воєнного стану ліси та лісопаркові території відвідувати заборонено
Спека та пожежна небезпека у Києві: влада нагадала жителям про суворі заборони
6 травня, 10:13
Співробітники київського метро не надали дефібрилятор для допомоги чоловіку
Київський метрополітен проводить внутрішнє розслідування через смерть людини, яка не отримала допомоги
10 травня, 00:05

Новини

Чи справді в Києві масово закриваються ресторани? Аналітики розкрили реальну ситуацію
Чи справді в Києві масово закриваються ресторани? Аналітики розкрили реальну ситуацію
У центрі Києва сталася пожежа в одному з ліцеїв (фото)
У центрі Києва сталася пожежа в одному з ліцеїв (фото)
Метро у Києві може подорожчати з 15 липня: влада оприлюднила нові тарифи
Метро у Києві може подорожчати з 15 липня: влада оприлюднила нові тарифи
Експрем’єр Пустовойтенко віддав 7 млн грн фальшивим працівникам СБУ
Експрем’єр Пустовойтенко віддав 7 млн грн фальшивим працівникам СБУ
Обіцяв військовому переведення в тил за $3,5 тис.: затримано 25-річного мешканця Київщини
Обіцяв військовому переведення в тил за $3,5 тис.: затримано 25-річного мешканця Київщини
У Києві 19-24 травня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві 19-24 травня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

Новини

Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Сьогодні, 15:08
Бронювання працівників. Міністр економіки вказав на важливий нюанс
Сьогодні, 13:52
Україна та Угорщина домовилися провести раунд консультацій: подробиці
Сьогодні, 09:33
Два військових літака США під час авіашоу зіштовхнулися у повітрі (відео)
Сьогодні, 08:59
На півночі України дощитиме з грозами: погода на 18 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорін: Україна здатна деокупувати Придністров'я військовим шляхом
Вчора, 22:35

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua