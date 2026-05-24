Макрон засудив нічні удари по Україні та застосування ракети «Орєшнік»

Росія продовжує системно обирати своєю ціллю саме цивільні об'єкти

Масований комбінований обстріл українських міст, здійснений російськими військами в ніч на 24 травня 2026 року, викликав різку реакцію в Парижі. Президент Франції Еммануель Макрон рішуче засудив чергові удари по цивільній інфраструктурі та використання балістичного озброєння типу «Орєшнік». За словами французького лідера, такі дії Кремля є ознакою військово-політичного безвиходю РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Еммануеля Макрона.

Еммануель Макрон звернув особливу увагу міжнародної спільноти на те, що Росія продовжує системно обирати своєю ціллю саме цивільні об'єкти, намагаючись залякати мирне населення та спровокувати чергову хвилю гуманітарної кризи. Використання балістичних ракет «Орєшнік» під час нічної атаки французький лідер назвав свідомим розкручуванням спіралі ескалації, яке, втім, не приносить Москві бажаних стратегічних переваг.

«Російські удари один за одним спрямовуються проти цивільних об’єктів в Україні, як це знову сталося цієї ночі. Франція засуджує цю атаку та застосування балістичної ракети «Орєшнік», що радше свідчить про намагання Росії йти шляхом подальшої ескалації та про глухий кут її агресивної війни», – заявив французький президент.

За його словами, такі дії Москви не змінюють позиції Парижа, а навпаки – зміцнюють її.

«Наша рішучість і надалі підтримувати Україну, робити все можливе для справедливого й тривалого миру та зміцнювати безпеку Європи від цього лише посилюється», – наголосив Макрон.

Нагадаємо, масований комбінований обстріл українських міст, який Росія здійснила в ніч на 24 травня 2026 року, викликав гостру реакцію у Брюсселі. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не лише рішуче засудила черговий акт кремлівського терору, а й оголосила про екстрене відправлення додаткових засобів протиповітряної оборони для захисту українського неба.

Очільниця Єврокомісії наголосила, що безпрецедентна за своєю жорстокістю нічна атака, під час якої ворог застосував десятки балістичних ракет та сотні ударних дронів проти цивільних об'єктів, остаточно демонструє реальні наміри російського керівництва. За її словами, подібні дії повністю нівелюють будь-які розмови про дипломатичне врегулювання конфлікту.