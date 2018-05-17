Невідомий «замінував» будівлю на столичному Подолі (відео)

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Анонім повідомив про закладену вибухівку на другому поверсі будинку, де розміщені офіси

У четвер, 17 травня, протягом 20 хвилин до чергової частини Подільського управління поліції надійшло два повідомлення про замінування будівлі на вулиці Борисоглібській, 3. Там знаходиться Національна асоціація адвокатів України.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, на місце події виїхала слідчо-оперативна група району, вибухотехніки, кінологи та екіпажі патрульних.

Під час огляду будинку евакуйовано 120 осіб. Працівники профільних служб провели ретельну перевірку об’єкта та прилеглої території. Небезпечних речовин та предметів не виявлено.

Інформація про подію належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Працівники поліції встановлюють осіб, причетних до правопорушення.

Як повідомлялося, 15 травня до Шевченківського та Солом’янського управлінь поліції надійшли повідомлення про те, що по вулиці Шолуденка та Солом’янській заміновані Апеляційний та Київський апеляційний господарський суд столиці.

Після ретельного обстеження Апеляційного суду у Солом'янському районі столиці на 10-му поверсі вибухотехніки виявили муляж саморобного вибухового пристрою: дві упаковки з-під кави з мобільним телефоном та дротами, які обмотані скотчем