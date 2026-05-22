Різанина через гучну музику в Києві: нападник отримав 11 років тюрми

Ірина Міллер
Суд визнав обвинуваченого винним та призначив покарання – 11 років позбавлення волі
фото: Національна поліція України
Під час застілля між чоловіками виник конфлікт через надто гучну музику, у результаті чого один із гостей декілька разів вдарив господаря ножем у груди

За матеріалами столичної поліції суд ухвалив вирок чоловіку, який під час застілля завдав товаришу смертельних ножових поранень. Причиною жорстокого злочину стала банальна суперечка через гучну музику. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Трагедія сталася у травні 2023 року в Солом'янському районі столиці. Тоді правоохоронці отримали повідомлення, що в квартирі на вулиці Миколи Василенка вбито людину. На місці події оперативники затримали підозрюваного – 52-річного мешканця Київської області.

Під час слідства правоохоронці встановили, що 47-річний власник квартири разом зі своїми знайомими розпивав вдома алкогольні напої. Під час застілля між чоловіками виник конфлікт через надто гучну музику, у результаті чого один із гостей декілька разів вдарив господаря ножем у груди. Від отриманих тілесних ушкоджень киянин помер на місці.

Ніж, вилучений на місці вбивства
фото: Національна поліція України

Слідчі Солом’янського управління поліції за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили затриманому 52-річному чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. На час слідства суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі суд визнав обвинуваченого винним та призначив покарання – 11 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, у місті Боярка місцевий житель під час конфлікту завдав тяжкого тілесного ушкодження знайомому, від якого потерпілий помер на місці. Правоохоронці встановили, що під час спільного вживання алкогольних напоїв між 44-річним фігурантом та його 73-річним знайомим виник конфлікт. Під час сварки зловмисник наніс товаришу удар ножем в область ноги, пошкодивши судини. Від втрати крові постраждалий помер на місці події.

Також повідомлялося, що столичні поліцейські затримали іноземця, який із ножем напав на киянина та тяжко його травмував. Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що нападник разом із компанією підійшов до хлопця, який сидів на лавці, та почав провокувати конфлікт. У подальшому зловмисник раптово вдарив 22-річного хлопця ножем у живіт та втік. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували медики.

Теги: вбивство поліція вирок конфлікт Київ кримінал

