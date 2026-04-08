Забудова альтанками лісового фонду Києва: підозру отримав столичний підприємець

Столичні правоохоронці повідомили про підозру підприємцю. Його звинувачують у тому, що він без дозволів облаштував кафе та альтанки на ділянці лісового фонду у Деснянському районі Києва. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, інформує «Главком».

Йдеться про земельну ділянку у лісовому кварталі Білодібровного лісництва у Деснянському районі столиці. Слідство встановило, що підприємець без будь-яких дозволів облаштував зону відпочинку на земельній ділянці, що належить до земель природно-заповідного фонду.

У прокуратурі наголошують, що на таких землях заборонено будувати споруди, які перешкоджають їх використанню за цільовим призначенням.

Самобуд у лісовому кварталі Білодібровного лісництва у Деснянському районі столиці фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Правоохоронці кваліфікували дії підозрюваного за ч. 2 ст. 197-1 Кримінального кодексу України – самовільне зайняття земельної ділянки особливо цінних земель. Санкція статті передбачає до двох років позбавленням волі.

Нагадаємо, столичні посадовці через фейкові об'єкти нерухомості отримували землі за «туалетною схемою». Депутати Київради та чиновники КМДА шукали комерційно привабливі ділянки в Києві, які можна було б вивести через «туалетну схему». За це в групі на чолі з Комарницьким відповідали в основному заступник Кличка Петро Оленич, заступник директора КП «Київблагоустрій» Олексій Мушта, голова земельної комісії мерії Михайло Терентьєв, а також безпосередні менеджери Комарницького, мовиться в розслідуванні.

За даними розслідування, чиновники мали можливість втручатися в київський процес оформлення землі настільки, щоб вільно відображати у документації Департаменту земельних ресурсів КМДА неіснуючу нерухомість, що давало право на оренду чи викуп землі за спрощеною процедурою, тобто без аукціонів.

27 лютого 2025 року, Національне антикорупційне бюро опублікувало записи негласних слідчих дій, які велися під час досудового розслідування земельної корупції в Києві у межах операції «Чисте місто». У відомстві зазначили, що члени злочинної організації використовували так звана «туалетну схему», яка передбачала пошук привабливих земельних ділянок та реєстрацію на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких у багатьох випадках на цих ділянках ніколи не існувало. Це дозволяло отримувати першочергове право власності на землю під цими спорудами-привидами.