Трамп запевнив, що Третьої світової війни через Україну не буде

Трамп: Це не впливає на нашу країну. Ми не втрачаємо американців. Але вони втрачають росіян, українців, переважно солдатів

Дональд Трамп вкотре наголосив, що вторгнення Росії в Україну сталося не за його каденції

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна між Росією та Україною не призведе до Третьої світової. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами у Білому домі, передає «Главком».

Під час пресконференції Трамп наголосив, що вторгнення Росії в Україну сталося не за його каденції. «Я не розпочинав цієї війни. Це угода Байдена. Я прийшов, і це був повний безлад. Це могло призвести до Третьої світової війни. Цього не станеться», – запевнив американський лідер.

Він зазначив, що коли повернувся до Білого дому, війна вже була в розпалі. «Коли я йшов, про це навіть не думали. Чотири роки ніхто про це не говорив... Все це сталося через дуже погані рішення, які були ухвалені», – підкреслив президент США.

За словами Трампа, лише минулого тижня у війні загинуло понад 7 тис. людей. «Це не впливає на нашу країну. Ми не втрачаємо американців. Але вони втрачають росіян, українців, переважно солдатів. І ми вважаємо, що нам вдасться це зупинити. Я думаю, що завдяки моїм відносинам із президентом Путіним це відбудеться дуже швидко», – додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер повідомив, що вони домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни.

Американський президент назвав розмову з очільником Кремля «дуже продуктивною». За словами Трампа, вони з Путіним обговорювали торгівлю між країнами після закінчення російської агресії проти України.

Американський лідер наголосив, що наступного тижня відбудеться зустріч радників високого рівня. Делегацію очолить державний секретар Марко Рубіо разом з іншими особами, які будуть призначені пізніше. Водночас місце зустрічі ще не було визначено.

До слова, помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що телефонна розмова між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом відбулася за ініціативою російської сторони.

За словами Ушакова, під час бесіди Путін наголосив, що можливі поставки Україні ракет Tomahawk начебто не вплинуть на ситуацію на фронті, однак завдадуть серйозної шкоди відносинам між Росією та США, а також перспективам мирного врегулювання.