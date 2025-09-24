Головна Київ Новини
На перехресті трьох вулиць у Дарницькому районі змінено схему дорожнього руху

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У межах проєкту будівництва світлофорного об’єкта внесені зміни в схему організації дорожнього руху
фото: Центр організації дорожнього руху/Facebook

Зміни схеми руху пов'язані з будівництвом нового світлофорного об’єкта

На перехресті вулиць Євгенія Харченка, Дружби та Березівського провулка у Дарницькому районі Києва впровадили нову схему організації дорожнього руху. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр організації дорожнього руху.

Зазначається, що зміни пов'язані з будівництвом нового світлофорного об’єкта, який відповідає стандартам безпеки та безбар’єрності.

фото: Центр організації дорожнього руху/Facebook

У межах проєкту будівництва світлофорного об’єкта внесені зміни в схему організації дорожнього руху. А саме, додані смуги для повороту ліворуч та облаштовані кишені для громадського транспорту. Відповідно до нової схеми встановили нові дорожні знаки та нанесли дорожню розмітку.

фото: Центр організації дорожнього руху/Facebook

Зараз на перехресті триває комутація обладнання, під’єднання до електромережі та пусконалагоджувальні роботи. Після завершення цього етапу світлофор підключать до автоматизованої системи керування дорожнім рухом ЦОДР.

Нагадаємо, до 3 жовтня частково обмежено рух Броварським проспектом у Дніпровському районі столиці. Обмеження повʼязані з продовженням поточного ремонту. 

До 10 жовтня частково обмежено рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

До 31 жовтня частково обмежено рух проспектом Маршала Рокоссовського в Оболонському районі. Дорожники КП ШЕУ Оболонського району виконуватимуть поточний ремонт проспекту на ділянці від вулиці Юрія Кондратюка до вулиці Полярної.

До 20 грудня частково обмежено рух пішоходів Парковим мостом через Дніпро на Труханів острів. У цей період дорожники планують виконати ремонт мостового полотна.

Також орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

До слова, «Київавтодор» оголосив тендер на проведення капітального ремонту шляхопроводу №1 на перетині магістралі безперервного руху та Стратегічного шосе у Голосіївському районі столиці. Зазначається, що проєкт робіт передбачає заміну конструкцій мостового полотна, ремонт прогонових будов та опор споруди, перевлаштування мережі комунікацій, встановлення нової перильної огорожі, оновлення освітлення.

