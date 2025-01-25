Нічна атака на Київщину: постраждала п'ятирічна дитина
Життю та здоров’ю постраждалої нічого не загрожує
Унаслідок атаки дронів на Київську область у ніч на 25 січня постраждала п’ятирічна дитина. Про це повідомила Національна поліція України.
«Наразі відомо про постраждалу п'ятирічну дитину. Вона госпіталізована – життю та здоров’ю постраждалої нічого не загрожує», – йдеться в повідомленні.
Поліція Київщини продовжує фіксувати наслідки ворожої атаки.
Нагадаємо, що уночі 25 січня Росія атакувала Київщину. Унаслідок цього в одному з населених пунктів області пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок. В іншому районі внаслідок падіння уламків збитої цілі відбулося загоряння виробничого підприємства на площі 600 м кв. Пожежа ліквідована.
Як повідомлялося, у столиці та Київській області повітряна тривога тривала понад годину. Вона була пов'язана із загрозою ударних БпЛА.
Коментарі — 0