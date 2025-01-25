Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нічна атака на Київщину: постраждала п'ятирічна дитина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нічна атака на Київщину: постраждала п'ятирічна дитина
У ніч на 25 січня Київщину атакували безпілотники
фото: Нацполіція

Життю та здоров’ю постраждалої нічого не загрожує

Унаслідок атаки дронів на Київську область у ніч на 25 січня постраждала п’ятирічна дитина. Про це повідомила Національна поліція України.

«Наразі відомо про постраждалу п'ятирічну дитину. Вона госпіталізована – життю та здоров’ю постраждалої нічого не загрожує», – йдеться в повідомленні.

Поліція Київщини продовжує фіксувати наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, що уночі 25 січня Росія атакувала Київщину. Унаслідок цього в одному з населених пунктів області пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок. В іншому районі внаслідок падіння уламків збитої цілі відбулося загоряння виробничого підприємства на площі 600 м кв. Пожежа ліквідована.

Як повідомлялося, у столиці та Київській області повітряна тривога тривала понад годину. Вона була пов'язана із загрозою ударних БпЛА.

Читайте також:

Теги: Київ війна Київщина дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія шукає нові способи поповнення армії для ведення війни
Де РФ шукає нових солдатів для війни? Версія The New York Times
31 грудня, 2024, 02:38
Тепер ВЛК не буде обирати між формулюваннями «непридатний» та «обмежено придатний»
Всі обмежено придатні повинні з'явитися до ТЦК для направлення на ВЛК
4 сiчня, 07:17
За словами новообраного президента США, ситуація у війні Росії проти України зараз «набагато складніша»
Трамп заявив, що не зустрічатиметься з Путіним до інавгурації
7 сiчня, 23:55
ЗСУ вдарили по російському командному пункту на Донеччині
ЗСУ вдарили по російському командному пункту на Донеччині
8 сiчня, 16:03
Президент підкреслив, що операція на Курщині була превентивним кроком, адже Путін прагнув окупувати північ України
Зеленський розповів, чи збирається Україна привласнювати територію Курщини
10 сiчня, 22:28
Грицак: На Заході є відчуття, що Росія не така сильна, як вона себе вважає, але Росія має ядерну зброю. Це як мавпа з гранатою, вибачте за грубість
Історик Грицак: Головний страх Заходу через Росію – не «Орєшнік»
14 сiчня, 18:54
Ізраїльська переговорна група вже повідомила Нетаньягу про досягнення угоди
Нетаньягу підтвердив угоду між Ізраїлем і ХАМАСом
17 сiчня, 09:06
Міського голову підозрюють у незаконному перетині кордону
Суд відправив під варту мера Ірпеня
Вчора, 18:17
Після кадрових змін повністю буде заблоковано роботу Великої палати Конституційного суду
Трійка суддів Конституційного суду пішла у відставку. Як це вплине на роботу органу?
21 сiчня, 17:20

Новини

Нічна атака на Київщину: постраждала п'ятирічна дитина
Нічна атака на Київщину: постраждала п'ятирічна дитина
Атака на Київщину: з’явились фото наслідків
Атака на Київщину: з’явились фото наслідків
На вихідних 25-26 січня у Києві пройдуть сільськогосподарські ярмарки (адреси)
На вихідних 25-26 січня у Києві пройдуть сільськогосподарські ярмарки (адреси)
У столиці сьогодні очікуються небезпечні погодні умови
У столиці сьогодні очікуються небезпечні погодні умови
Коли завершиться розробка проєкту відновлення «Охматдиту»? Відповідь МОЗ
Коли завершиться розробка проєкту відновлення «Охматдиту»? Відповідь МОЗ
Атака на Київщину: момент удару по багатоповерхівці потрапив на відео
Атака на Київщину: момент удару по багатоповерхівці потрапив на відео

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 січня 2025
18K
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Ексспіввласник «Привату» закликав Тігіпка припинити спільний бізнес з Боголюбовим і Коломойським
15K
Обмежено придатним продовжать термін для перепроходження ВЛК – Верещук
8886
День народження Зеленського: цікаві факти про життя президента (фото)

Новини

У Києві годину тривала повітряна тривога
Сьогодні, 03:13
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
23 сiчня, 06:01
Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN
23 сiчня, 03:02
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 сiчня, 00:09

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua