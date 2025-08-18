РФ атакувала п'ятиповерхівку у Харкові: моторошні фото наслідків

Спалахнули пожежі в квартирах на першому, третьому та пʼятому поверхах

У Харкові пошкоджено шість житлових будинків та 15 автомобілів

У Харкові внаслідок ранкового ворожого удару по Індустріальному району є загиблі та поранені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

«Загинуло троє людей, серед яких півторарічна дівчинка, тіло якої дістали з-під завалів. 17 людей – отримали травми різного ступеня тяжкості, деякі з яких були шпиталізовані», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти поцілили чотирма БпЛА типу «Герань-2» в п'ятиповерховий багатоквартирний житловий будинок.

Спалахнули пожежі в квартирах на першому, третьому та пʼятому поверхах. Зафіксовано руйнування перекриттів та обвали.

Загалом пошкоджено шість житлових будинків та 15 автомобілів. Аварійно-рятувальна операція триває.

Також було зафіксовано влучання в землю двох ворожих БпЛА типу «Герань-2» також в Індустріальному районі.

Нагадаємо, 18 серпня, вдруге за ніч, російська окупаційна армія атакувала Харків. Уперше – балістичною ракетою, а вдруге вдарила «шахедами». Наразі кількість постраждалих на цю хвилину сягнула 17 людей, а загиблих до трьох.

Зокрема, у Харкові через атаку РФ загинула однорічна дитина.