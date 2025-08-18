Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ атакувала п'ятиповерхівку у Харкові: моторошні фото наслідків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ атакувала п'ятиповерхівку у Харкові: моторошні фото наслідків
Спалахнули пожежі в квартирах на першому, третьому та пʼятому поверхах
фото: Харківська ОВА

У Харкові пошкоджено шість житлових будинків та 15 автомобілів

У Харкові внаслідок ранкового ворожого удару по Індустріальному району є загиблі та поранені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

«Загинуло троє людей, серед яких півторарічна дівчинка, тіло якої дістали з-під завалів. 17 людей – отримали травми різного ступеня тяжкості, деякі з яких були шпиталізовані», – йдеться у повідомленні.

РФ атакувала п'ятиповерхівку у Харкові: моторошні фото наслідків фото 1

Зазначається, що окупанти поцілили чотирма БпЛА типу «Герань-2» в п'ятиповерховий багатоквартирний житловий будинок.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Спалахнули пожежі в квартирах на першому, третьому та пʼятому поверхах. Зафіксовано руйнування перекриттів та обвали.

РФ атакувала п'ятиповерхівку у Харкові: моторошні фото наслідків фото 2
РФ атакувала п'ятиповерхівку у Харкові: моторошні фото наслідків фото 3

Загалом пошкоджено шість житлових будинків та 15 автомобілів. Аварійно-рятувальна операція триває.

РФ атакувала п'ятиповерхівку у Харкові: моторошні фото наслідків фото 4
РФ атакувала п'ятиповерхівку у Харкові: моторошні фото наслідків фото 5

Також було зафіксовано влучання в землю двох ворожих БпЛА типу «Герань-2» також в Індустріальному районі.

Нагадаємо, 18 серпня, вдруге за ніч, російська окупаційна армія атакувала Харків. Уперше – балістичною ракетою, а вдруге вдарила «шахедами». Наразі кількість постраждалих на цю хвилину сягнула 17 людей, а загиблих до трьох.

Зокрема, у Харкові через атаку РФ загинула однорічна дитина.

Читайте також:

Теги: Харків війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна має стати реальністю для кожного росіянина
Війна має стати реальністю для кожного росіянина
21 липня, 07:52
Інформацію про «плани» Росії збільшити виробництво ударних дронів треба сприймати критично
Інформацію про «плани» Росії збільшити виробництво ударних дронів треба сприймати критично
24 липня, 13:10
Екснардеп та ексжурналіст очолив загін БпЛА
Екснардеп та ексжурналіст очолив загін БпЛА
20 липня, 12:40
Президент затвердив 14 осіб на переговори з РФ
Переговори РФ та України у Стамбулі: Зеленський затвердив склад делегації
23 липня, 09:56
Окупанти наближаються до позицій, з яких можуть бити по Запоріжжю з артилерії – ISW
Окупанти наближаються до позицій, з яких можуть бити по Запоріжжю з артилерії – ISW
28 липня, 08:01
Сирський: Головне – це люди. Їхня навченість, їхня безпека, їхні життя
Сирський заявив про зміни у базовій загальній військовій підготовці
30 липня, 20:47
Волошин брав участь у миротворчій місії в Африці, був досвідченим пілотом
Досвідчений льотчик загинув у авіакатастрофі на Донеччині. Згадаймо Євгенія Волошина
8 серпня, 09:00
Трамп зробив заяву про переговори на Алясці
Трамп припустив, що після зустрічі з Путіним може вийти з переговорного процесу
11 серпня, 19:43
За даними розвідки, відразу в кількох суб’єктах Російської Федерації різко скоротили місцеві одноразові виплати
Дефіцит бюджету змушує Кремль скорочувати виплати «гарматному м’ясу» – розвідка
15 серпня, 10:38

Події в Україні

Атака на Харків: кількість загиблих та постраждалих зросла (оновлено)
Атака на Харків: кількість загиблих та постраждалих зросла (оновлено)
Удар по Одещині: спалахнув обʼєкт паливно-енергетичної інфраструктури (фото)
Удар по Одещині: спалахнув обʼєкт паливно-енергетичної інфраструктури (фото)
РФ атакувала п'ятиповерхівку у Харкові: моторошні фото наслідків
РФ атакувала п'ятиповерхівку у Харкові: моторошні фото наслідків
Втрати ворога станом на 18 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 18 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Харків: унаслідок російського удару загинула однорічна дитина
Харків: унаслідок російського удару загинула однорічна дитина
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
48K
В Італії п'яні росіяни влаштували конфлікт з родиною футболіста збірної України: деталі
16K
Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ
7560
Чемпіон і воїн Роман Кривицький: Що у федерації карате робить особа, яка була у Кадирова?
6681
Нова заступниця міністра економіки задекларувала валюту, Мерседес та… ікону

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua