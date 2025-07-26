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Харків пережив комбінований обстріл: мер повідомив наслідки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Харків пережив комбінований обстріл: мер повідомив наслідки
У Харкові зафіксовано декілька влучань
фото з відкритих джерел

У Харкові постраждали рятувальники, котрі ліквідували наслідки удару

Цієї ночі Харків пережив комбінований удар. Російські терористи били по місту керованими авіабомбами, балістичними ракетами та «шахедами». Наслідки повідомив мер міста Ігор Терехов, передає «Главком».

Терехов повідомив, що росіяни завдали понад 20 ворожих ударів за три години. Окупаційна армія застосувала чотири керовані авіабомби, дві балістичні ракети і потім вже 15 «шахедів». Пошкоджено житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги, контактну мережу.

Станом на 07:57 вогнеборці ліквідують сім пожеж у Київському районі міста.

Внаслідок обстрілу постраждало п’ятеро людей. Серед них і троє рятувальників, які отримали поранення вже після першого «прильоту». Тоді ворог завдав повторного удару.

«Ворог цілить по тим, хто рятує та ліквідовує наслідки бомбардувань. Це в чистому вигляді тероризм. З перших хвилин на місцях ударів працюють наші комунальні служби: енергетики, тепловики, дорожники, водоканал, метрополітен, освітлювачі, зеленбуд, ліфтовики. Усі на місці. Усі разом. Працюють, бо Харків відновлюється навіть тоді, коли ще димить!», – написав Терехов.

У ніч проти 26 липня росіяни вдарили по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки РФ стали Дніпро, Кам'янське, Харків, Шостка, Запоріжжя.

Внаслідок атаки у Дніпрі загинув чоловік, ще одна жінка постраждала. Понівечена багатоповерхівка, пошкоджені промислові підприємства. Також у результаті влучань виникли пожежі. Зокрема, на парковці зайнялися авто.

Через ворожий удар зайнялась пожежа у торговельному центрі. Раніше вже стало відомо, що під ударом опинився торгівельний центр «Епіцентр». Наразі займання вже загасили, але мер міста Андрій Білоус заявив, що вогонь повністю знищив ТЦ.

Ворог скерував на Запоріжжя дев'ять ударних дронів. Виникло декілька пожеж.

Також росіяни застосували ударні дрони та керовані авіабомби по території Шосткинської громади. Внаслідок влучань є пошкодження у житловому секторі.

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Теги: Харків обстріл

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