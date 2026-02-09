Головна Київ Новини
На Оболоні через вибух трансформатора спалахнула пожежа

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Оболоні через вибух трансформатора спалахнула пожежа
На Оболоні горить трансформатор біля житлового будинку. 8 лютого 2025 року
фото: Житття Оболонь Київ/Telegram

Спочатку в квартирах почала стрибати напруга, а через годину пролунав вибух в трансформаторі 

У ніч на 9 лютого в Оболонському районі столиці сталася надзвичайна подія на енергетичному об'єкті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Повідомляється, що інцидент стався за адресою проспект Оболонський, 14В. За словами мешканців прилеглих будинків, аварії передували помітні проблеми з електромережею.

«Спочатку в квартирах почала стрибати напруга, а через годину пролунав вибух в трансформаторі – світло зникло, а трансформатор охопила пожежа», – йдеться у повідомленні. 

Перед пожежею жителі будинків, розташованих поряд, фіксували стрибки напруги
фото: Житття Оболонь Київ/Telegram
Такі показники напруги були зафіксовані перед пожежею
фото: Житття Оболонь Київ/Telegram

Зазначається, що мешканці неодноразово зверталися до відповідних служб і попереджали про проблему, але реакції не було. 

Наразі жителі будинку залишаються без світла. На місці події працювали рятувальники для ліквідації займання.

Нагадаємо, енергетики показали, який вигляд мають українські теплоелектростанції після російських ударів. ДТЕК оприлюднили кадри, як виглядало обладнання до та після вторгненнях російських окупантів. За повідомленням ДТЕК, від початку повномасштабної війни російські війська понад 220 разів атакували українські теплоелектростанції. 

