До та після російських ударів. ДТЕК показав стан теплоелектростанцій

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
До та після російських ударів. ДТЕК показав стан теплоелектростанцій
Руйнування на одній з ТЕС ДТЕК
фото: The Washington Post

Окупанти понад 220 разів атакували теплоелектростанції з початку вторгнення

Енергетики показали, який вигляд мають українські теплоелектростанції після російських ударів. ДТЕК оприлюднили кадри, як виглядало обладнання до та після вторгненнях російських окупантів. Про це пише «Главком» з посиланням на ДТЕК.

На опублікованих кадрах видно масштабні руйнування – знищені машинні зали, пошкоджені турбіни та вигоріле обладнання.

За повідомленням ДТЕК, від початку повномасштабної війни російські війська понад 220 разів атакували українські теплоелектростанції. 

Варто зазначити, що енергетики ДТЕК працюють в морози, щоб повертати людям світло після ворожих атак. Наразі найскладніша ситуація в енергетиці з початку війни. 

Енергетикам доводиться працювати в умовах сильних морозів, щоб повертати людям світло.

До слова, журналісти провели добу з енергетиками ДТЕК, які працюють по 10-14 годин на добу повертаючи людям світло.

Теги: ТЕС окупанти енергетика

