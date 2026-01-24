Головна Київ Новини
Через нічний обстріл змінено рух метро у Києві: як курсують поїзди

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Через нічний обстріл змінено рух метро у Києві: як курсують поїзди
Червона та синя лінії метро працюють у штатному режимі
Під час нічного обстрілу на відкритій ділянці зеленої лінії пошкоджено огорожу

Унаслідок нічного масованого обстрілу столиці Київський метрополітен тимчасово змінив рух поїздів на зеленій лінії. Про це повідомляє КМДА, пише «Главком».

Наразі поїзди курсують двома окремими ділянками:

  • між станціями «Сирець» – «Видубичі»;
  • між станціями «Осокорки» – «Червоний хутір».

Як повідомили в КМДА, на відкритій ділянці зеленої лінії під час огляду після обстрілу виявили пошкодження огорожі, через що рух у повному обсязі наразі неможливий.

Водночас червона та синя лінії метро працюють у штатному режимі, без змін у графіку. Про відновлення повноцінного руху поїздів на зеленій лінії обіцяють повідомити додатково.

Цієї ночі Київ зазнав масованої комбінованої атаки з боку РФ. Ворог застосував різні типи ракет та безпілотники.

За даними моніторингових ресурсів, станом на зараз по Києву та Київщині було використано шість балістичних ракет «Іскандер», дві гіперзвукові ракети 3М22 «Циркон», близько двох крилатих ракет 9М727 та приблизно чотири крилаті ракети Х-32.

У мережі з'явились перші кадри з наслідками ворожого обстрілу.

Як повідомлялось, внаслідок падіння уламків у кількох районах столиці зафіксовано пожежі та пошкодження будівель.

Наразі відомо про одного загиблого та чотирьох постраждалих, трьох із них госпіталізували. Також на лівому березі столиці зафіксовано перебої з тепло- та водопостачанням.

 

