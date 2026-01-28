Головна Київ Новини
Удар по Голосіївському району: наслідки та гарячі лінії для постраждалих

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Наслідки нічного обстрілу 28 січня 2026 року
фото: Софія Дунаєвська/Facebook

Спеціальні комісії продовжують обстеження території для встановлення повного обсягу збитків

У ніч на 28 січня Голосіївський район столиці вчергове опинився під ворожим ударом. Внаслідок атаки зафіксовано руйнування житлового фонду, проте обійшлося без людських жертв. Про наслідки обстрілу повідомила очільниця Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Софія Дунаєвська, інформує «Главком».

За попередніми даними, в одному з будинків пошкоджено покрівлю, ще у дев’яти будівлях вибито вікна. Наразі спеціальні комісії продовжують обстеження території для встановлення повного обсягу збитків.

Пошкоджені вікна у будинку у Голосіївському районі
Пошкоджені вікна у будинку у Голосіївському районі
фото: Софія Дунаєвська/Facebook
Розбите скло у одному з будинків у Голосіївському районі
Розбите скло у одному з будинків у Голосіївському районі
фото: Софія Дунаєвська/Facebook
Наслідки обстрілу у Голосіївському районі
Наслідки обстрілу у Голосіївському районі
фото: Софія Дунаєвська/Facebook
Спеціальні комісії продовжують обстеження території для встановлення повного обсягу збитків
Спеціальні комісії продовжують обстеження території для встановлення повного обсягу збитків
фото: Софія Дунаєвська/Facebook

Мешканці, чиє житло зазнало ушкоджень, можуть скористатися двома програмами фінансової підтримки:

  1. Міська програма «Турбота. Назустріч киянам»: передбачає одноразову матеріальну допомогу у розмірі 10 000 грн.
  2. Державна програма «єВідновлення»: подати заявку на компенсацію за пошкоджене майно можна через застосунок «Дія».

Для оперативної допомоги та консультацій у районі працюють служби реагування та соціальні менеджери:

  • Гаряча лінія РДА (служби реагування): (044) 281 66 06 або  (050) 281 66 06
  • Соціальні менеджери з супроводу постраждалих мешканців: (095) 494 69 31 або (095) 494 69 67.

Слідкувати за оновленнями та отримати роз'яснення можна також на офіційних сторінках Софії Дунаєвської у Telegram та Instagram

Нагадаємо, у ніч 28 січня російські війська здійснили чергову атаку на столицю. Унаслідок удару постраждала багатоповерхівка. В Голосіївському районі сталося влучання в торець 17-ти поверхового житлового будинку, без подальшого горіння. Внаслідок чого сталося незначне руйнування покрівлі та стіни технічного поверху, пошкоджено вікна верхніх поверхів. Також пошкоджено поруч припарковані автомобілі.

Раніше повідомлялося, що воєнний кореспондент «Радіо Свобода» Марʼян Кушнір врятував чотирирічну дівчинку з палаючої багатоповерхівки у Білогородці на Київщині після атаки ворожого БпЛА 28 січня. Вибух стався близько другої години ночі. Схопивши тактичний рюкзак, який завжди тримає напоготові, Кушнір кинувся на допомогу сусідам. У задимленому помешканні він побачив відчинені двері однієї з квартир, де на ліжку плакала чотирирічна дитина, загорнута в ковдру.

Понад 700 будинків у Києві досі без тепла: Кличко назвав найпроблемніший район
Понад 700 будинків у Києві досі без тепла: Кличко назвав найпроблемніший район
У будинку нардепа Сергія Рудика прорвало мережу: гаряча вода залила сходову (відео)
У будинку нардепа Сергія Рудика прорвало мережу: гаряча вода залила сходову (відео)
«Люди в цей час мали хоч якусь роботу і виторг». Співачка Марія Бурмака обурена знесенням МАФів
«Люди в цей час мали хоч якусь роботу і виторг». Співачка Марія Бурмака обурена знесенням МАФів
Воєнний кореспондент виніс чотирирічну дівчинку з палаючого будинку у Білогородці
Воєнний кореспондент виніс чотирирічну дівчинку з палаючого будинку у Білогородці
Рух транспорту вул. Володимирською обмежено до 6 лютого (схема)
Рух транспорту вул. Володимирською обмежено до 6 лютого (схема)

