Удар по Голосіївському району: наслідки та гарячі лінії для постраждалих

У ніч на 28 січня Голосіївський район столиці вчергове опинився під ворожим ударом. Внаслідок атаки зафіксовано руйнування житлового фонду, проте обійшлося без людських жертв. Про наслідки обстрілу повідомила очільниця Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Софія Дунаєвська, інформує «Главком».

За попередніми даними, в одному з будинків пошкоджено покрівлю, ще у дев’яти будівлях вибито вікна. Наразі спеціальні комісії продовжують обстеження території для встановлення повного обсягу збитків.

Пошкоджені вікна у будинку у Голосіївському районі фото: Софія Дунаєвська/Facebook

Розбите скло у одному з будинків у Голосіївському районі фото: Софія Дунаєвська/Facebook

Наслідки обстрілу у Голосіївському районі фото: Софія Дунаєвська/Facebook

Спеціальні комісії продовжують обстеження території для встановлення повного обсягу збитків фото: Софія Дунаєвська/Facebook

Мешканці, чиє житло зазнало ушкоджень, можуть скористатися двома програмами фінансової підтримки:

Міська програма «Турбота. Назустріч киянам»: передбачає одноразову матеріальну допомогу у розмірі 10 000 грн. Державна програма «єВідновлення»: подати заявку на компенсацію за пошкоджене майно можна через застосунок «Дія».

Для оперативної допомоги та консультацій у районі працюють служби реагування та соціальні менеджери:

Гаряча лінія РДА (служби реагування): (044) 281 66 06 або (050) 281 66 06

Соціальні менеджери з супроводу постраждалих мешканців: (095) 494 69 31 або (095) 494 69 67.

Слідкувати за оновленнями та отримати роз'яснення можна також на офіційних сторінках Софії Дунаєвської у Telegram та Instagram.

Нагадаємо, у ніч 28 січня російські війська здійснили чергову атаку на столицю. Унаслідок удару постраждала багатоповерхівка. В Голосіївському районі сталося влучання в торець 17-ти поверхового житлового будинку, без подальшого горіння. Внаслідок чого сталося незначне руйнування покрівлі та стіни технічного поверху, пошкоджено вікна верхніх поверхів. Також пошкоджено поруч припарковані автомобілі.

Раніше повідомлялося, що воєнний кореспондент «Радіо Свобода» Марʼян Кушнір врятував чотирирічну дівчинку з палаючої багатоповерхівки у Білогородці на Київщині після атаки ворожого БпЛА 28 січня. Вибух стався близько другої години ночі. Схопивши тактичний рюкзак, який завжди тримає напоготові, Кушнір кинувся на допомогу сусідам. У задимленому помешканні він побачив відчинені двері однієї з квартир, де на ліжку плакала чотирирічна дитина, загорнута в ковдру.