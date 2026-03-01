Головна Київ Новини
Рух мостом Патона: застереження від влади стривожило киян

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Рух мостом Патона: застереження від влади стривожило киян
Міст Патона у Києві є аварійним і потребує невідкладних рішень
У КМДА прокоментували «рекомендації» про відчинені вікна автівок

Голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі правила проїзду аварійним мостом Патона у Києві. Як інформує «Главком», на картинці водіям рекомендують тримати вікна автомобілів відкритими, двері розблокованими, ремінь безпеки відстебнутим, а телефон – під рукою.

Максим Бахматов назвав інформацію важливою, але «неформальною».

Критичний стан мосту Патона підтверджують науковці та експерти, але поява «правил» ще більше стривожила киян.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА tsn.ua повідомили, що наразі фахівцями підприємства «Київавтошляхміст» в цілодобовому режимі ведеться моніторинг експлуатаційного стану несучих конструкцій споруд мосту ім. Є. О. Патона через Дніпро.

«Раніше рух вантажного транспорту було заборонено та встановлено обмежувальні наливні бар’єри з забороною руху автотранспорту в перших смугах руху проїзної частини мосту. Станом на зараз його повне перекриття не передбачено», – повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Раніше повідомлялося, що технічний стан мосту імені Є.О. Патона у Києві досяг критичної позначки, а його подальше використання без термінового ремонту загрожує катастрофічними наслідками.

Нагадаємо, у листопаді минулого року під мостом Метро розпочали встановлення підтримуючих арочних конструкцій у їх проєктне положення – це ключовий етап протиаварійних робіт. Такий процес в історії київського мостобудування на сьогодні унікальний, адже споруда, збудована ще у 1965 році, має рідкісну аркову конструкцію з попередньо напруженим армуванням, аналогів якої наразі немає у світі.

