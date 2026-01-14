Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованому Джанкої БпЛА атакували електропідстанцію

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В окупованому Джанкої БпЛА атакували електропідстанцію
фото з відкритих джерел

Через атаку безпілотників Джанкой та низка населених пунктів району були повністю знеструмлені

13 січня в окупованому Джанкої під удар потрапив стратегічно важливий об'єкт енергетичної інфраструктури –підстанція 330 кВ. За повідомленнями очевидців, спочатку на територію об'єкта впали уламки безпілотника, після чого сталося пряме влучання. Внаслідок атаки на підстанції спалахнула масштабна пожежа, пише «Главком» із посиланням на «Крымский ветер».

Через пошкодження обладнання сам Джанкой та низка населених пунктів району повністю знеструмлені. Місто фактично занурилося у темряву.

Водночас повідомляється, що в селищі Азовське електропостачання зберігається, оскільки воно заживлене від іншої підстанції – ПС 110 кВ «Нижньогірська».

ПС 330 кВ «Джанкой» є одним із найважливіших енерговузлів на північному сході Кримського півострова, що забезпечує стабільність всієї енергосистеми регіону.

Як відомо, у ніч на 12 січня у тимчасово окупованому Криму зафіксовано серію потужних вибухів, які пролунали в районі військового аеродрому «Бельбек». 

На півострові почалися масові проблеми з доступом до інтернету. Жорстке блокування мережі збіглося з періодом активної роботи російських систем протиповітряної оборони та засобів РЕБ. Окремі групи БпЛА з бойовими зарядами були помічені в районі Балаклави, писали про атаку на місцеву ТЕС. 

Нагадаємо, Служба безпеки України уразила два російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек у Криму. 

Далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили два літаки Су-27 на російському військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Один із літаків перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту. Його знищено.

До слова, у ніч на 19 грудня Сили оборони України уразили військовий корабель РФ проєкту 22460 «Охотнік». Він здійснював патрулювання у Каспійському морі неподалік нафтогазової видобувної платформи. Декілька українських дронів влучили у цей корабель. Ступінь пошкоджень та бортовий номер судна уточнюються. 

Теги: окуповані території Крим пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вогонь спалахнув у квартирі на другому поверсі
У Запоріжжі спалахнула пожежа в багатоповерхівці
22 грудня, 2025, 20:41
Руйнування у Маріуполі внаслідок щоденних ударів Росії
Туризм на руїнах: окупанти планують проводити екскурсії знищеними містами Донеччини
26 грудня, 2025, 02:14
В окупованому Криму обмежують інтернет на постійній основі
В окупованому Криму обмежують інтернет на постійній основі
27 грудня, 2025, 07:29
Люди вимагають побудувати їм житло, як і обіцяла окупаційна влада Маріуполя
Росія знесла мікрорайон в Маріуполі без згоди жителів, щоб побудувати там іпотечний ЖК
28 грудня, 2025, 04:26
Наслідки атаки на Одесу
Окупанти атакували багатоповерхівку в Одесі: є постраждалі, серед них – діти
31 грудня, 2025, 02:45
СБУ атакувала ключовий арсенал та нафтобазу в РФ
СБУ уразила арсенал боєприпасів у Костромській області та нафтобазу в Липецькій області
6 сiчня, 14:18
У житловому будинку у Львові пролунав вибух: є постраждалі
У житловому будинку у Львові пролунав вибух: є постраждалі
10 сiчня, 03:57
Італієць тринадцять разів фінішував у десятці найсильніших турнірів, які він грав
Юний гольфіст загинув внаслідок пожежі у Швейцарії
2 сiчня, 17:32
Під ударом були бурові установки імені Філановського, Юрія Корчагіна і Валерія Грайфера
Сили оборони уразили три бурові установки «Лукойлу» в Каспійському морі
11 сiчня, 15:58

Події в Україні

В окупованому Джанкої БпЛА атакували електропідстанцію
В окупованому Джанкої БпЛА атакували електропідстанцію
Масштабний удар по Кривому Рогу: влада розкрила деталі
Масштабний удар по Кривому Рогу: влада розкрила деталі
Росія масовано атакує Кривий Ріг безпілотниками
Росія масовано атакує Кривий Ріг безпілотниками
Окуповані Донецьк та Макіївку атакували БпЛА: виникли проблеми зі світлом
Окуповані Донецьк та Макіївку атакували БпЛА: виникли проблеми зі світлом
Лінія фронту станом на 13 січня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 13 січня 2026. Зведення Генштабу
Удар по терміналу «Нової пошти» у передмісті Харкова: названо імена загиблих працівників
Удар по терміналу «Нової пошти» у передмісті Харкова: названо імена загиблих працівників

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Вчора, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua