В окупованому Джанкої БпЛА атакували електропідстанцію

Через атаку безпілотників Джанкой та низка населених пунктів району були повністю знеструмлені

13 січня в окупованому Джанкої під удар потрапив стратегічно важливий об'єкт енергетичної інфраструктури –підстанція 330 кВ. За повідомленнями очевидців, спочатку на територію об'єкта впали уламки безпілотника, після чого сталося пряме влучання. Внаслідок атаки на підстанції спалахнула масштабна пожежа, пише «Главком» із посиланням на «Крымский ветер».

Через пошкодження обладнання сам Джанкой та низка населених пунктів району повністю знеструмлені. Місто фактично занурилося у темряву.

Водночас повідомляється, що в селищі Азовське електропостачання зберігається, оскільки воно заживлене від іншої підстанції – ПС 110 кВ «Нижньогірська».

ПС 330 кВ «Джанкой» є одним із найважливіших енерговузлів на північному сході Кримського півострова, що забезпечує стабільність всієї енергосистеми регіону.

Як відомо, у ніч на 12 січня у тимчасово окупованому Криму зафіксовано серію потужних вибухів, які пролунали в районі військового аеродрому «Бельбек».

На півострові почалися масові проблеми з доступом до інтернету. Жорстке блокування мережі збіглося з періодом активної роботи російських систем протиповітряної оборони та засобів РЕБ. Окремі групи БпЛА з бойовими зарядами були помічені в районі Балаклави, писали про атаку на місцеву ТЕС.

Нагадаємо, Служба безпеки України уразила два російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек у Криму.

Далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили два літаки Су-27 на російському військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Один із літаків перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту. Його знищено.

До слова, у ніч на 19 грудня Сили оборони України уразили військовий корабель РФ проєкту 22460 «Охотнік». Він здійснював патрулювання у Каспійському морі неподалік нафтогазової видобувної платформи. Декілька українських дронів влучили у цей корабель. Ступінь пошкоджень та бортовий номер судна уточнюються.