На Київщині чоловік до смерті побив знайомого і ще добу пиячив поруч із тілом

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Київщині чоловік до смерті побив знайомого і ще добу пиячив поруч із тілом
До поліції від медиків надійшло повідомлення про виявлення на території одного із домоволодінь тіла чоловіка без ознак життя
фото: поліція Київської області/Facebook

Між господарем помешкання та його гостем виникла словесна суперечка, яка переросла у бійку

В селищі Іванків на Вишгородщині, 28-річний місцевий житель під час конфлікту завдав своєму знайомому тілесних ушкоджень, від яких останній помер на місці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Киїської області.

Повідомляється, що 13 жовтня, близько 09:55, до поліції від медиків надійшло повідомлення про виявлення на території одного із домоволодінь тіла чоловіка без ознак життя.

Правоохоронці, які прибули на місце події, з'ясували, що фігурант за місцем свого проживання розпивав алкогольні напої разом зі знайомим. Між господарем помешкання та його гостем виникла словесна суперечка, яка переросла у бійку.

«Під час сутички кривдник наніс 56-річному постраждалому множинні удари в область голови й тулуба. Внаслідок чого, потерпілий зазнав численних травм: переломів ребер та грудини, внутрішніх крововиливів, черепно-мозкової травми, від яких помер на місці події. Тіло чоловіка перебувало в коридорі будинку понад добу, при цьому зловмисник продовжував вживати спиртні напої», – повідомили у поліції. 

У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, досудове розслідування триває
У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, досудове розслідування триває
фото: поліція Київської області/Facebook

Поліцейські затримали підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та доправили до ізолятора тимчасового тримання, вилучивши речові докази.

Слідчі, за процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України).

У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Ямполі Вінницької області правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві пенсіонерки. 36-річний нетверезий фігурант прийшов додому до потерпілої, щоб позичити грошей, на ґрунті чого у них виник конфлікт. Під час суперечки зловмисник побив 68-річну жінку кулаками та табуретом по голові. Від отриманих травм вона померла. За вчинене чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавленням волі, з конфіскацією майна.

