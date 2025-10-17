Реконструкція парку «Орлятко». Поліція викрила схему привласнення коштів

За словами прокурорів, частина робіт під час реконструкції парку «Орлятко» була виконана лише на папері

Поліцейські Києва викрили схему привласнення 800 тис. грн, виділених на реконструкцію парку «Орлятко». Про підозру повідомлено бізнесмену та одному з ексначальників «Київзеленбуду». Обом фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

У ході досудового розслідування встановлено, що у червні 2023 року колишній директор приватного підприємства разом із тодішнім начальником одного з відділів комунального об’єднання «Київзеленбуд» під час виконання договору підряду внесли до актів виконаних робіт неправдиві відомості.

Йдеться про реконструкцію та благоустрій парку «Орлятко, що у Солом’янському районі столиці – зокрема, роботи з озеленення, заміни плитки та вивезення будівельного сміття.

Як з’ясувалося, частина цих робіт фактично не виконувалася, проте підрядник відобразив їх у звітності, а посадовець підписав документи. Відтак, за неіснуючі роботи підрядник отримав понад 800 тис. грн з міського бюджету, що підтверджується висновками проведених експертиз.

Ексдиректору підприємства повідомлено про підозру у внесенні неправдивих відомостей до документів (Кримінального кодексу України) та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (Кримінального кодексу України).

40-річному експосадовцю «Київзеленбуду» – у пособництві цим діянням (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 та ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України). Обом фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, Департамент територіального контролю КМДА цього літа провів масштабну перевірку міських територій. Найменше порушень благоустрою зафіксували у Печерському та Солом’янському районах. Водночас Шевченківський і Подільський райони стали лідерами за кількістю порушень – у кожному було оформлено понад 1 тис. приписів.