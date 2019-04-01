Нове освітлення, переоснащення ескалаторів: що чекає на столичну підземку цього року



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Затверджено Програму технічного розвитку київського метро

Розпорядженням Київської міської держадміністрації затверджено Програму технічного розвитку Київського метрополітену на 2019 рік.

Метою програми є забезпечення сталого технічного розвитку, оновлення, підвищення рівня експлуатаційної надійності основних засобів і систем пожежної й техногенної безпеки, зміцнення матеріально-технічної і виробничої бази Київського метрополітену та безперебійної безпечної роботи, підвищення якості і культури транспортного обслуговування населення та гостей столиці України. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Програмою технічного розвитку столичної підземки передбачається впровадити енергозберігаючі освітлювальні прилади в мережах освітлення салонів вагонів із метою скорочення річного споживання електроенергії.

Із метою забезпечення нормованого рівня освітленості, підвищення надійності роботи мережі освітлення відкритої дільниці метрополітену від станції метро «Дніпро» до станції метро «Лісова», робочого та аварійного освітлення тунелю від станції метро «Дніпро» до станції метро «Святошин», зниження витрат електричної енергії планується технічно переоснастити мережі освітлення відкритої дільниці Святошинсько-Броварської лінії метрополітену на з/б-опорах із заміною кабелів та світильників (від станції метро «Дніпро» до станції метро «Лісова»). Окрім того, планується технічно переоснастити мережі робочого та аварійного освітлення тунелю від станції метро «Дніпро» до станції метро «Святошин» із застосуванням світлодіодних джерел світла.

Окремі роботи передбачені із електромеханічного господарства. Так, капітально відремонтують вентиляційні агрегати тунельної вентиляції з метою підвищення рівня пожежної безпеки у разі виникнення пожежі та задимлення на об’єктах метрополітену.

Для підвищення безпеки руху поїздів, забезпечення функціонування пристроїв, у разі перебою електроживлення та підвищення надійності роботи за рахунок стабільного живлення, передбачені роботи з капітального ремонту обладнання СЦБ (сигналізації, централізації, блокування) на станціях метрополітену. Окремо для впровадження системи управління роботою станції метро «Хрещатик» планується капітальний ремонт обладнання СЦБ (сигналізації, централізації, блокування) на станції метро «Хрещатик» та електродепо «Дарниця».

Для підвищення рівня техногенної та пожежної безпеки на станціях метрополітену триватимуть роботи з технічного переоснащення системи гучномовного оповіщення з упровадженням системи оповіщення про пожежу та евакуацію людей.

Також із метою підвищення рівня техногенної безпеки в тунелях на Сирецько-Печерській лінії та забезпечення повної герметизації, передбачений капітальний ремонт перегінних металоконструкцій (затворів) на першій та другій коліях.

Крім того, буде здійснюватися технічне переоснащення ескалаторів із заміною панелей управління ескалаторами та нижнього рівня засобів телекерування, а також заміна екологічно застарілих реле обертів типу РОУ-40-2.

У рамках програми придбають нове обладнання, засоби обробки інформації та програмне забезпечення для автоматизованої системи проходу пасажирів на станціях метрополітену, спрямоване на впровадження сучасних технологій обслуговування пасажирів.

Реалізація Програми технічного розвитку Київського метрополітену на 2019 рік буде здійснюватися за рахунок власних коштів метрополітену.

Нагадаємо, 22 березня мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відремонтували станцію метро «Святошин».