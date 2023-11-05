У Рівному заклад влаштував під час комендантської години «підпільну вечірку»
Зовні про роботу клубу нічого не вказувало, але у приміщенні правоохоронці виявили понад 10 осіб та персонал
У Рівному правоохоронці викрили «підпільну вечірку», яка проводилась в одному з закладів міста під час комендантської години. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Рівненській області.
За даними правоохоронців, 5 листопада, близько опівночі, відпрацьовуючи отриману оперативну інформацію про функціонування закладу в заборонений час, співробітники Рівненського РУП припинили «підпільну вечірку».
«Попри те, що зовні про роботу клубу нічого не вказувало, у приміщенні правоохоронці виявили понад 10 осіб та персонал. На вимогу поліцейських адміністрація закладу зачинила його», – розповіли правоохоронці.
За фактами виявлених порушень наразі вирішується питання про правову кваліфікацію події.
«Поліцейські також спілкуватимуться і з власником закладу, якого на момент перевірки не було», – наголосили в поліції.
Як відомо, народні депутати хочуть встановити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години, яка діє у країні у зв'язку із воєнним станом. Парламентарі вже внесли до Верховної Ради відповідний законопроект.
До слова, очільник МВС Ігор Клименко розповів, що заважає карати заклади за роботу в комендантську годину
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