  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Біля лікарні у Броварах виявлено оголене тіло жінки (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На місці працює слідчо-оперативна група поліції - Біля лікарні у Броварах виявлено оголене тіло жінки (відео)
    На місці працює слідчо-оперативна група поліції
    фото: скріншот із відео

    Слідчі встановлюють причини та обставини смерті жінки

    У четвер, 2 грудня, вранці у Броварах біля Центральної лікарні було виявлено оголене тіло жінки. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Тіло знаходилося неподалік зупинки громадського транспорту. На вигляд загиблій 40-45 років.

    На місце було викликано поліцію. Наразі працює слідчо-оперативна група.

    У поліції журналістам позповіли, що на тілі не виявили ознак насильницької смерті, попереду експертиза і лише тоді стануть відомі причини смерті жінки.

    Нагадаємо, 18 листопада у сміттєвому контейнері на бульварі Дружби народів були виявлені частини людського тіла. Правоохоронці невідкладно розпочали оперативно-розшукові заходи для встановлення особи загиблого, обставин його смерті та причетних до вбивства.

    Протягом кількох годин у Дарницькому районі поліцейські викрили та розшукали ймовірного підозрюваного.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Біля лікарні у Броварах виявлено оголене тіло жінки (відео)