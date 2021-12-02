Біля лікарні у Броварах виявлено оголене тіло жінки (відео)

Слідчі встановлюють причини та обставини смерті жінки

У четвер, 2 грудня, вранці у Броварах біля Центральної лікарні було виявлено оголене тіло жінки. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Тіло знаходилося неподалік зупинки громадського транспорту. На вигляд загиблій 40-45 років.

На місце було викликано поліцію. Наразі працює слідчо-оперативна група.

У поліції журналістам позповіли, що на тілі не виявили ознак насильницької смерті, попереду експертиза і лише тоді стануть відомі причини смерті жінки.

Нагадаємо, 18 листопада у сміттєвому контейнері на бульварі Дружби народів були виявлені частини людського тіла. Правоохоронці невідкладно розпочали оперативно-розшукові заходи для встановлення особи загиблого, обставин його смерті та причетних до вбивства.

Протягом кількох годин у Дарницькому районі поліцейські викрили та розшукали ймовірного підозрюваного.