Зеленський призначив нових членів Вищої ради правосуддя
Вища рада правосуддя має складатися з 21-го члена
У середу, 8 жовтня, президент України Володимир Зеленський призначив Максима Сав’юка та Віталія Махінчука членами Вищої ради правосуддя. Про це повідомляє Главком з посиланням на указ №753/2025 і №754/2025.
«Відповідно до статті 131 Конституції України та статей 5, 9 і 16 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» постановляю: призначити Сав’юка Максима Ігорьовича членом Вищої ради правосуддя; призначити Махінчука Віталія Миколайовича членом Вищої ради правосуддя», – йдеться в указі.
Зауважимо, що Вища рада правосуддя складається з 21-го члена, наразі із новими призначеннями є 17. Чотири місця залишаються вакантними.
