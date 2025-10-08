Зеленський призначив нових членів Вищої ради правосуддя

Вища рада правосуддя має складатися з 21-го члена

У середу, 8 жовтня, президент України Володимир Зеленський призначив Максима Сав’юка та Віталія Махінчука членами Вищої ради правосуддя. Про це повідомляє Главком з посиланням на указ №753/2025 і №754/2025.

«Відповідно до статті 131 Конституції України та статей 5, 9 і 16 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» постановляю: призначити Сав’юка Максима Ігорьовича членом Вищої ради правосуддя; призначити Махінчука Віталія Миколайовича членом Вищої ради правосуддя», – йдеться в указі.

Вища рада правосуддя (ВРП) – колегіальний, незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів. Вища рада правосуддя була утворена у 2017 році на заміну Вищій раді юстиції.

Зауважимо, що Вища рада правосуддя складається з 21-го члена, наразі із новими призначеннями є 17. Чотири місця залишаються вакантними.