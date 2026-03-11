Головна Світ Соціум
У Росії чоловіка кинули за грати за коментар «Боже, храни Азов» та побажання здоров'я генералу ЗСУ

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
У Росії чоловіка кинули за грати за коментар «Боже, храни Азов» та побажання здоров'я генералу ЗСУ
За коментар у соцмережі чоловік сидітиме у в'язниці
фото з відкритих джерел

Жителя Іркутської області РФ засудили за підтримку бригади «Азов»

Мешканця Росії кинули за грати на тривалий термін за короткий коментар у соцмережах, який влада назвала як «виправдання тероризму». Про це повідомила пресслужба російського суду, інформує «Главком».

Суд виніс вирок місцевому жителю, призначивши йому 5 років і 6 місяців колонії загального режиму. Причиною для порушення кримінальної справи став лише один коментар у соціальній мережі – фраза «Боже, храни Азов».

«Судом встановлено, що громадянин, будучи противником проведення спеціальної військової операції та не підтримуючи зовнішньополітичний курс Російської Федерації, на відеохостингу Youtube під різними відеороликами проукраїнської спрямованості, пов'язаними з українським воєнізованим націоналістичним об'єднанням «Азов» та його командиром із позивним Редіс, розмістив такі коментарі: «Здоровья Редису! Слава Украине! Я из россии» , «Боже, храни Азов», тим самим виправдовуючи їхню терористичну діяльність», – йдеться в повідомленні суду. 

Також повідомляється, що йдеться про громадянина Росії Юрія Аргеєва. Окрім ув'язнення його позбавили права «займатися діяльністю, пов'язаною з публічним розміщенням звернень, коментарів та інших матеріалів, адмініструванням сайтів електронних та інформаційно-телекомунікаційних мереж на 3 роки».

«Главком» писав, що командир 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Денис Прокопенко отримав звання бригадного генерала. Президент Володимир Зеленський особисто вручив нові погони легендарному офіцеру під час робочої поїздки на передові позиції українських захисників. 

Також 10 березня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з командиром першого корпусу Національної гвардії «Азов» Денисом Прокопенком. Говорили про реалізацію тих речей, які були озвучені під час поїздки в райони виконання бойових завдань на Донеччині.

