Трамп назвав рішення Верховного суду щодо його тарифів «ганьбою»

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Трамп назвав рішення Верховного суду щодо його тарифів «ганьбою»
Трамп запевнив своїх прихильників, що юристи Білого дому вже шукають способи перезапровадити тарифи
Президент США Дональд Трамп підкреслив, що це рішення руйнує його стратегію «Америка понад усе»

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на рішення Верховного суду, який визнав незаконними більшість його глобальних мит. Він назвав цей вердикт «ганьбою для країни» та заявив, що судді «підірвали економічну незалежність Америки». Трамп сказав про це під час сніданку в Білому домі з губернаторами, інформує «Главком».

Трамп заявив, що рішення було «продиктоване радикальними лівими», хоча двоє консервативних суддів, яких він сам призначив, проголосували проти нього.

Рішення  суду назвав «ганьбою» та повідомив присутнім, що має запасний план. Трамп запевнив своїх прихильників, що юристи Білого дому вже шукають способи перезапровадити тарифи через інші законодавчі акти, щоб «захистити американських робітників від іноземного пограбунку».

Нагадаємо, Трамп звинуватив демократів у сповільненні економічного зростання США. Президент США заявив, що часткові шатдауни коштували економіці щонайменше двох пунктів ВВП. Президент закликав уникати подальших шатдаунів, наголосивши на необхідності стабільної роботи уряду та фінансової системи. Він також заявив про потребу зниження відсоткових ставок, вважаючи це одним із факторів підтримки економічної активності.

Кремль дає великі обіцянки адміністрації Дональда Трампа
Путін зробив Трампу стратегічну пропозицію щодо Аляски – The Economist
18 лютого, 17:24
Російська переговорна група на чолі з Мединським на перемовинах у Стамбулі. Травень, 2025 року
Делегація РФ вирушила до Женеви. Стало відомо, які інструкції отримали посланці
16 лютого, 23:05
Коментарі Трампа змінили настрій ринку і знизили вартість нафти
Ціни на нафту знизилися після заяв Трампа про можливу угоду з Іраном
13 лютого, 09:21
Удар по Одесі, атака БпЛА на Росію: головне за ніч
Удар по Одесі, атака БпЛА на Росію: головне за ніч
13 лютого, 05:26
Лідер українського скелетону Гераскевич пропонує запровадити санкцій проти дев'яти російських спортсменів
Петиція Гераскевича щодо санкцій проти російських спортсменів набрала понад 3 тис. голосів
12 лютого, 16:58
Пастка для Трампа: CNN пояснив, чому Іран став головним викликом для Білого дому
Пастка для Трампа: CNN пояснив, чому Іран став головним викликом для Білого дому
7 лютого, 03:45
Командувач Європейського командування США провів серію зустрічей зі старшими військовими представниками Росії та України
США та Росія домовилися відновити військових діалог на високому рівні
5 лютого, 17:02
Трамп попередив лідера Ірану про серйозні наслідки напередодні переговорів
Трамп попередив лідера Ірану про серйозні наслідки напередодні переговорів
5 лютого, 03:58
Хто насправді почав демонтаж Заходу
Від Криму до Brexit: хроніка атаки на Захід
3 лютого, 13:35

Справа Епштейна: у Лондоні розслідують використання приватних аеродромів для секс-трафіку
Справа Епштейна: у Лондоні розслідують використання приватних аеродромів для секс-трафіку
Угорщина зірвала рішення ЄС про позику Україні на 90 млрд євро
Угорщина зірвала рішення ЄС про позику Україні на 90 млрд євро
Трамп назвав рішення Верховного суду щодо його тарифів «ганьбою»
Трамп назвав рішення Верховного суду щодо його тарифів «ганьбою»
Європарламент запланував голосування за резолюцію про підтримку України
Європарламент запланував голосування за резолюцію про підтримку України
Трамп звинуватив демократів у сповільненні економічного зростання США
Трамп звинуватив демократів у сповільненні економічного зростання США
Франція анонсувала засідання «коаліції охочих»: названо дату
Франція анонсувала засідання «коаліції охочих»: названо дату

Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
