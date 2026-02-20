Трамп назвав рішення Верховного суду щодо його тарифів «ганьбою»

Президент США Дональд Трамп підкреслив, що це рішення руйнує його стратегію «Америка понад усе»

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на рішення Верховного суду, який визнав незаконними більшість його глобальних мит. Він назвав цей вердикт «ганьбою для країни» та заявив, що судді «підірвали економічну незалежність Америки». Трамп сказав про це під час сніданку в Білому домі з губернаторами, інформує «Главком».

Трамп заявив, що рішення було «продиктоване радикальними лівими», хоча двоє консервативних суддів, яких він сам призначив, проголосували проти нього.

Рішення суду назвав «ганьбою» та повідомив присутнім, що має запасний план. Трамп запевнив своїх прихильників, що юристи Білого дому вже шукають способи перезапровадити тарифи через інші законодавчі акти, щоб «захистити американських робітників від іноземного пограбунку».

Нагадаємо, Трамп звинуватив демократів у сповільненні економічного зростання США. Президент США заявив, що часткові шатдауни коштували економіці щонайменше двох пунктів ВВП. Президент закликав уникати подальших шатдаунів, наголосивши на необхідності стабільної роботи уряду та фінансової системи. Він також заявив про потребу зниження відсоткових ставок, вважаючи це одним із факторів підтримки економічної активності.