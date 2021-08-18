Обшуки в Києві не припиняються. Прокуратура прийшла на ще одне підприємство

Обшуки проводяться з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень

Посадовці та підрядники підозрюють у розкрадання 5 млн грн на реконструкції школи

Солом’янська окружна прокуратура спільно з поліцією за оперативного супроводу Управління боротьби з фінансовими злочинами Головного управління ДФС у Києві проводять обшуки у службових приміщеннях комунального підприємства «Солом’янка-Сервіс». Кримінальне провадження відкрито за фактом розтрати коштів місцевого бюджету, виділених на проведення реконструкції середньої загальноосвітньої школи у Солом’янському районі Києва (ч. 5 ст. 191 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, комунальне підприємство уклало з підрядною організацією договори на проведення робіт з реконструкції середньої загальноосвітньої школи на проспекті Відрадному. Відповідно до договорів вартість робіт становила понад 230 млн грн, які комунальним підприємством перераховані підрядній організації.

«Після закінчення робіт директором комунального підприємства разом із уповноваженою особою на здійснення технічного нагляду прийнято та засвідчено відповідність актів приймання виконання будівельних робіт по об’єкту, до яких внесено завідомо недостовірну інформацію щодо фактичних обсягів та вартостей виконаних будівельних робіт. При цьому встановлено завищення підрядною організацією в актах приймання виконання будівельних робіт фактичних обсягів та вартостей виконання будівельних робіт на суму майже 5 млн грн», - йдеться в повідомленні прокуратури.

Також встановлено, що підприємства, які виступали субпідрядниками, мають явні ознаки фіктивності: не звітували до податкового органу, не мали виробничих та трудових потужностей, а документообіг між підприємствами здійснювався тільки з метою приховання фактів розкрадання коштів місцевого бюджету.

18 серпня на підставі ухвал суду за адресами офісних приміщень комунального підприємства та підрядної організації розпочато обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, столичні правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМДА.

Після невеликої перерви обшуки поновилися 16 серпня.

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