Понад 30 постраждалих: рятувальники уточнили ситуацію у Києві  

І киян, і всіх українців просять перебувати в укриттях

Про точну кількість постраждалих та загиблих внаслідок масованих ударів по Києву вранці 10 жовтня говорити рано, однак уже відомо про понад 30 постраждалих. Про це повідомила прессекретарка ДСНС Києва Світлана Водолага.

«Усюди працюють рятувальники та решта екстрених служб. Перебувайте в укриттях!», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко 10 жовтня звернувся до мешканців столиці із проханням перебувати в укриттях та не їхати в місто. Є загроза нових ударів по Києву.

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Як повідомлялося, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Також вибухи були в Соломʼянському районі. Відомо, що ударів зазнала енергомережа та критична інфраструктура столиці.

Сьогодні від ранку рашисти масовано обстрілюють українські міста. Зранку росіяни випустили по території України вже 75 ракет, 41 з них збили українські системи протиповітряної оборони.