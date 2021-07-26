Приміські маршрутки знову подорожчають: на скільки та коли

Найближчим часом подорожчання проїзду торкнеться всієї правобережної частини Київської області

Приміські перевізники вирішили знову переглянути ціни. В суботу, 24 липня, тариф на проїзд з Ірпеня до Києва підвищився на 18%. Це вже друге подорожчання в цьому році, а в цілому ціни зросли на 40%. Але це ще не межа, запевнили «Вести» в Асоціації перевізників Київської області. Найсерйозніше підвищення цін готується на вересень.

На початку минулого тижня дирекція Ірпінського АТП 13250 оголосила про те, що з кінця минулого тижня вони підвищують вартість проїзду. На маршрутах №392, 379 і 420, які курсують між Ірпенем та станцією метро «Академмістечко» в Києві, вартість проїзду до столиці подорожчала на 4 грн і тепер становить 24 грн. А маршрутка №381 від Ірпеня до метро «Оболонь» вже коштує 27 грн, а не 23 грн.

Як пояснює перевізник, підвищення вартості проїзду пов'язане з «погіршенням фінансового стану автотранспортної галузі, викликаної карантинними обмеженнями внаслідок дії адаптивного карантину, пов'язаного з Covid-19, а також збільшенням вартості запчастин, паливно-мастильних та інших матеріалів».

Цікаво, що в лютому цього року перевізник вже підняв вартість з 17 грн до 24 грн, теж виправдовуючись коронавірусом, вартістю пального і запчастин.

Директор ТОВ «Ірпінське АТП 13250» Олександр Лабунський запевняв, що тариф на міжміські перевезення ще в 2017 році був погоджений спеціальною робочою групою і затверджений головою облдержадміністрації. Але перевізники, мовляв, не наважувалися, а карантин змусив.

«Причини, які змусили переглянути ціни, – це вимушений простій навесні 2020 року, зменшення пасажиропотоку приблизно вдвічі, подорожчання дизельного пального на 5 грн і газу – на 3 грн, а також підвищення мінімальної зарплати», – запевняв Лабунський.

Тоді ж піднялася вартість проїзду на маршрутах в Бучанському, Баришівському, Броварському та Макарівському районах, а також в деяких населених пунктах Києво-Святошинського району. Не змінилася ціна проїзду тільки в тих регіонах, де у маршруток велика конкуренція з автобусами. Або там, де потік пасажирів невеликий. Але сьогодні почався новий виток підвищення.

Зараз ціни підвищилися в напрямку Ірпеня, Гостомеля, Бучі (до 27 грн), Бородянки, Клавдієво (проїзд подорожчав з 30 до 37 грн), інші напрямки – на черзі. Як розповідає «Вістям» глава Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко, нові тарифи планували з вересня, просто з'явилися «передовики».

«Подорожчання проїзду в найближчий час торкнеться всієї правобережної частини Київської області. За час карантину наші підприємства сильно постраждали, адже працювали в пів сили, а підтримки від держави не отримали. Ми не просили компенсації, грошей, але чекали, що нам нададуть гарантії перед банками, які зараз нас обклали штрафними санкціями. Адже багато хто брав кредити для покупки автобусів і їх треба віддавати. Але при цьому перевізників штрафували за відсутність у пасажирів масок, за перевезення в салоні понад 50% пасажирів і так далі. А потім ще й паливо підвищилося в ціні. Так що ми стали заручниками обставин. У вересні підвищення буде від 10 до 16%, але на кожному маршруті індивідуально», – розповів Павленко.

Як повідомлялося, міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що при підвищенні вартості проїзду в громадському транспорті міська влада буде «намагатися робити якомога меншу ціну, щоб громадський транспорт був доступним для пересування людей».

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