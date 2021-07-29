Замість мотлоху на колесах на столичні маршрути вийшли нові автобуси (фото, відео)

Перший загін комфортабельних автобусів європейського зразка почав курсувати на кількох маршрутах

Перевізники, які перемогли в конкурсі на перевезення пасажирів на міських маршрутах, вже випустили на маршрути перші комфортабельні автобуси замість старих маршруток-розвалюх. Новий транспорт з'явився на маршрутах №485, 529 та 150. Про це повідомили в програмі «Київ. NewsRoom» телеканалу «Київ».

Як відомо, Київська міська державна адміністрація розробила новий типовий договір «Про організацію перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування».

Заступник голови КМДА Костянтин Усов зазначив, що всім без винятку перевізникам, які працюють зараз та хочуть і надалі надавати послуги з перевезення на маршрутах міста, доведеться прийняти нові правила.

«За підсумками конкурсу, понад 30 автомобілів, що були випущені у 2021 році, вийдуть на вулиці. Також вийдуть на маршрути понад 40 автівок, що були випущені в період 2019-2020 років. На маршрут №150, який сполучає Троєщину та Індустріальний міст, а від сьогодні вже й Севастопольську площу, вийдуть повнорозмірні 12-метрові гібридні автобуси, які є екологічними та зручними», – зазначив Усов.

Цікаво, що новими автобусами задоволені не тільки пасажири, а й самі водії.

Зокрема, в нових автобусах контролюватимуть температурний режим, забороняється будь-яке шумове (музика) або візуальне (плакати, компакт-диски, іграшки) забруднення салону, є мінімум 5 кнопок зупинки на вимогу, а також плакат із повною інформацією про водія.

Водії ж мають бути одягнені в типову уніформу, говорити українською та в жодному разі не курити в салоні авто.

Водночас, транспорт пристосований для людей із інвалідністю.

Раніше кияни подали петицію, в якій пропонують позбутися маршрутних автобусів на користь муніципального транспорту Києва (автобусів, трамваїв і тролейбусів).

За кілька останніх років столиця закупила 513 одиниць нового рухомого складу громадського транспорту. Зокрема: 139 тролейбусів, 67 трамваїв та 307 автобусів. Так, 2 лютого 2021 року на маршрути в Києві вийшли 15 нових сучасних тролейбусів, які місто нещодавно придбало для оновлення парку громадського транспорту.