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Обвал Дегтярівського мосту: влада відреагувала

Надія Карбунар
glavcom.ua
Обвал Дегтярівського мосту: влада відреагувала
Міст перебував на ремонті
фото: КМВА

Даних щодо загиблих чи травмованих немає

Під час будівельних робіт попередньо стався обвал конструкцій на Дегтярівському шляхопроводі. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Обвал Дегтярівського мосту: влада відреагувала фото 1

«На цю хвилину даних щодо загиблих чи травмованих немає. На місці працює Шевченківське РУ поліції», – сказано в повідомленні. 

Як відомо, у Києві 30 вересня розвалився Дегтярівський міст. Усі встановлені прогони впали.

У червні цього року розпочалася реконструкція Дегтярівського шляхопроводу. На час ремонту Дегтярівський міст закрили. Очікувалося, що роботи орієнтовно триватимуть до 30 листопада. У рамках реконструкції споруду мають повністю замінити.

Раніше повідомлялося, що у Києві з‘явиться зупинка-сховище, створена за допомогою 3D-принтера. Бетонна суміш для будівництва зупинки-сховища пройшла ретельні випробування на міцність та здатність захистити від уламків.

Теги: влада

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