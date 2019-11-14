Одна із вулиць Києва отримала ім’я Любомира Гузара



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Проспект Космонавта Комарова перейменували на честь архієпископа Любомира Гузара

Перейменування підтримали кияни і духовенство УГКЦ та керівництво греко-католицької церкви

Сьогодні, 14 листопада, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати перейменували проспект Космонавта Комарова на честь архієпископа Любомира Гузара.

Рішення підтримали 74 депутати Київради.

«Проспект Комарова названо на честь Комарова Володимира Михайловича, який безсумнівно був видатною людиною, але він не мав жодного відношення ані до України, ані до столиці. Це перейменування спрямоване в першу чергу на вшанування видатної особистості, а не на реалізацію державної політики в сфері декомунізації. Ми разом із активістами пройшли нелегкий шлях довжиною в два роки, ми проводили роз’яснювальну роботу та просвітницькі заходи, присвячені пам’яті Любомира Гузара. Ми отримали підтримку вчених рад Києво-Могилянської академії, університету імені Бориса Грінченка, різних релігійних спільнот та конфесій», - зазначила одна з ініціаторів відповідного перейменування, депутат Київради Олеся Пинзеник.

Вклад архієпископа у розвиток української греко-католицької церкви важко переоцінити. Гузар переніс свою резиденцію зі Львова до столиці підкреслюючи тим самим національне, а не локальне значення УГКЦ.

«Уже кілька десятків років Блаженніший Любомир Гузар залишається моральним авторитетом для цілого покоління українців. І бажання вшанувати його пам’ять шляхом перейменування вулиці на його честь, знайшло підтримку киян під час громадських слухань. До голосування долучилися 1091 осіб. З них 85% підтримали ідею. Перейменування проспекту Космонавта Комарова на честь архієпископа Любомира Гузара підтримало і духовенство УГКЦ та керівництво греко-католицької церкви», - наголосив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів.

Як повідомлялося, відповідний проект рішення зареєстрував у Київраді столичний мер Віталій Кличко.

Любомир Гузар – український релігійний діяч, священник, єпископ, Верховний архієпископ Львівський, десять років був патріархом-предстоятелем Української греко-католицької церкви.