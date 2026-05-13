У Києві родина померлої від інсульту жінки дала згоду на донорство: врятовано трьох людей

Після констатації смерті мозку чоловік та донька пацієнтки дали згоду на посмертне донорство

Завдяки рішенню родини 67-річної жінки, яка померла від інсульту, лікарі змогли врятувати життя трьом людям, що потребували пересадки серця та нирок. Про це повідомила медична мережа «Добробут» у соцмережі, інформує «Главком».

У багатопрофільній лікарні відбулася операція з вилучення органів (експлантація) від посмертної донорки. Пацієнтка потрапила до медзакладу у критичному стані з гострим порушенням мозкового кровообігу. Попри зусилля медиків, врятувати жінку не вдалося.

Після констатації смерті мозку чоловік та донька пацієнтки дали згоду на донорство. Зазначається, що особливістю цього випадку стала складна підготовка донорського серця. Через вік донорки існували ризики для успішної трансплантації. Щоб орган був придатним для пересадки, судинні хірурги провели посмертну коронарографію та стентування коронарної артерії.

Вилучення органів проводили спільні бригади трансплантологів з Інституту серця МОЗ України та КНП «Медичний центр м. Києва». Перед початком процедури медики «Коридором пошани» вшанувавши пам’ять донорки та її внесок у порятунок інших життів.

Зазначається, що це вже третя операція з експлантації органів на базі «Добробуту» з 2021 року.

«Ми висловлюємо співчуття родині та дякуємо за прийняття складного, але вкрай важливого рішення. У таких ситуаціях ми завжди до останнього боремося за життя людини. І коли врятувати вже неможливо, з’являється інша, дуже непроста, але важлива можливість – врятувати інших. Рішення родини в цей момент – це прояв великої сили та людяності. Саме завдяки таким рішенням троє людей отримали шанс на життя», – наголосила Єлизавета Плечиста, трансплант-координатор, завідувачка відділенням анестезіології та інтенсивної терапії клініки.

Посмертне донорство – вилучення органів для пересадки після констатації смерті мозку пацієнта. В Україні розвиток цього напрямку регулюється Законом «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині».

