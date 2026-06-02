У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Громадянам слід пройти в укриття

О 12:59 столичне небо вкотре розірвали сирени повітряної тривоги. За повідомленням моніторингових каналів, у Києві оголошену тривогу через загрозу ударних дронів.

Варто зазначити, що Київ продовжує оговтуватись від нічної комбінованої атаки ворога. У ніч на 2 червня Росія завдала по Україні комбінованого удару із застосуванням сотень ударних безпілотників, а також десятків балістичних, крилатих і протикорабельних ракет.

Основною ціллю ворога стала столиця, де пошкодження зафіксували у восьми районах міста. Під ударами опинилися житлові будинки, навчальні заклади, медичні установи, автозаправки, підприємства та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

За останніми даними, у Києві загинули шестеро людей, ще понад 60 постраждали, серед них – трирічна дитина. Одночасно руйнівних ударів зазнав Дніпро, де загинули 11 людей, зокрема дитина та рятувальник ДСНС, який прямував на виклик після обстрілу.

До слова, Главком підрахував, що ціна масованого удару по Україні у ніч проти 2 червня 2026 року може становити близько $255,5 млн.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, в Україні триває 1560-й день повномасштабного вторгнення РФ.

