Нова модель оплати у столичній електричці: як тепер працює валідація

Квитки на Kyiv City Express, придбані у застосунку «Укрзалізниці», відтепер можна провалідувати через помаранчеві термінали на кожній станції «кільця». Це стало можливим завдяки партнерству перевізника з «Київ Цифровий». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Kyiv City Express.

Зазначається, що таке нововведення сприяє переходу до нової моделі користування Київською кільцевою електричкою, яку анонсували на початку 2026 року. Система працює за звичним алгоритмом: купівля квитка у смартфоні, сканування на валідаторі та поїздка.

Для того, щоб скористатися послугою, пасажирам достатньо оновити застосунок «Укрзалізниці» до останньої версії.

Де можна купити квиток на Kyiv City Express

У застосунку «Укрзалізниці» чи «Київ Цифровий»

У терміналах самообслуговування «Укрзалізниці» (карткою) та «Київ Цифровий» (готівкою)

Через валідатори з оплатою банківською карткою, картою киянина, транспортною карткою «Київ Цифровий»

У касах

Пасажирів просять заздалегідь перевірити оновлення застосунку, аби уникнути непорозумінь під час поїздки.

Нагадаємо, 13 березня, вартість проїзду в кільцевій електричці Києва зросла на 5-7 грн.

До слова, київська кільцева електричка перейшла на нову модель оплати проїзду. Починаючи з 1 січня, придбати квиток у вагоні поїзда неможливо. Система стала аналогічною до роботи метро чи автобусів: спочатку оплата – потім поїздка.