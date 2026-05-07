У Київському університеті культури проходять обшуки: деталі

Обшуки тривають не лише у будівлях університетів, а й в офісних приміщеннях поблизу навчальних закладів

У Київський національний університет культури й мистецтв прийшли представники СБУ з обшуками

У четвер, 7 травня, у Києві правоохоронці розпочали масштабні обшуки в приміщеннях Київського національного університету культури і мистецтва та Приватного вищого навчального закладу «Київський університет культури». Про це повідомляють місцеві пабліки та підтверджують джерела «Главкома» у правоохоронних органах.

Повідомляється, що студентів та викладачів наразі не пускають до навчальних корпусів. На місці працюють представники спецслужб.

За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, на даний час в межах кримінального провадження проводяться обшуки в Київському національному університеті культури і мистецтва та Приватному вищому навчальному закладі «Київський університет культури», зокрема в приміщенні закладів, офісних приміщеннях поряд із навчальними закладами та місцями проживання службових осіб навчальних закладів.

Нагадаємо, у березні правоохоронці розкрили фінансову махінацію в одному з найвідоміших мистецьких вишів країни. Керівництво Київського університету культури і мистецтв підозрюють у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Джерела у правоохоронних органах повідомили «Главкому», що з обшуками прийшли до колишнього ректора Київського національного університету культури і мистецтв Михайла Поплавського.

До слова, Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ) отримав нового керівника. Виконувачем обов’язки президента вищого навчального закладу замість 76-річного Михайла Поплавського буде професор кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу університету Ігор Комарніцький. «Главком» сьогодні першим повідомив про це та оприлюднив відповідний наказ Міністерства освіти і науки України.