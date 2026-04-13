Рух Хрещатиком у ніч на 15 квітня буде частково обмежено

На перетині Хрещатика та бульвару Тараса Шевченка готується масштабна реконструкція. Таким може стати це місце після ремонту

Проїзд буде обмежено з 22:00 14 квітня до 6:00 15 квітня

У ніч із 14 на 15 квітня частково обмежуватимуть рух вулицею Хрещатик у Шевченківському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Повідомляється, що з 22:00 14 квітня до 6:00 15 квітня працівники ШЕУ Шевченківського району фрезеруватимуть й асфальтуватимуть проїжджу частину на перехресті вулиці Хрещатик із бульваром Тараса Шевченка.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, до 30 квітня на шляхопроводі, що сполучає вулиці Новокостянтинівську, Олени Теліги та проспект Степана Бандери, діє часткове обмеження руху транспорту в обох напрямках. Фахівці виконують відновлення елементів споруди згідно з гарантійними зобов’язаннями, що потребує перекриття однієї смуги в кожну сторону.

Також до 15 травня частково обмежено рух транспорту Броварським проспектом. Роботи проводитимуться у межах реконструкції шляхопроводу на перетині вулиці Будівельників з Броварським проспектом. Фахівці відремонтують ділянку від ресторану швидкого харчування МакДональдс (проспект Броварський, 27) до проспекту Георгія Нарбута.

До слова, на перетині Хрещатика та бульвару Тараса Шевченка готується масштабна реконструкція. На місці, де понад десять років тому стояв головний радянський монумент столиці, міська влада обіцяє облаштувати сучасний громадський простір. Проте концепція «нейтрального» благоустрою викликала хвилю обурення серед лідерів думок та активістів,