Рух Хрещатиком у ніч на 15 квітня буде частково обмежено

Ірина Міллер
На перетині Хрещатика та бульвару Тараса Шевченка готується масштабна реконструкція. Таким може стати це місце після ремонту
фото: КМДА

Проїзд буде обмежено з 22:00 14 квітня до 6:00 15 квітня

У ніч із 14 на 15 квітня частково обмежуватимуть рух вулицею Хрещатик у Шевченківському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Повідомляється, що з 22:00 14 квітня до 6:00 15 квітня працівники ШЕУ Шевченківського району фрезеруватимуть й асфальтуватимуть проїжджу частину на перехресті вулиці Хрещатик із бульваром Тараса Шевченка.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, до 30 квітня на шляхопроводі, що сполучає вулиці Новокостянтинівську, Олени Теліги та проспект Степана Бандери, діє часткове обмеження руху транспорту в обох напрямках. Фахівці виконують відновлення елементів споруди згідно з гарантійними зобов’язаннями, що потребує перекриття однієї смуги в кожну сторону. 

Також  до 15 травня частково обмежено рух транспорту Броварським проспектом. Роботи проводитимуться у межах реконструкції шляхопроводу на перетині вулиці Будівельників з Броварським проспектом. Фахівці відремонтують ділянку від ресторану швидкого харчування МакДональдс (проспект Броварський, 27) до проспекту Георгія Нарбута.

До слова, на перетині Хрещатика та бульвару Тараса Шевченка готується масштабна реконструкція. На місці, де понад десять років тому стояв головний радянський монумент столиці, міська влада обіцяє облаштувати сучасний громадський простір. Проте концепція «нейтрального» благоустрою викликала хвилю обурення серед лідерів думок та активістів,

Читайте також:

Читайте також

Світло зникло на лівому березі Києва
Київ: на лівому березі виникли перебої зі світлом і водою
21 березня, 22:45
У предмісті Києва працює ППО
У предмісті Києва працює ППО
24 березня, 00:52
Звичні маршрути буле відновлено одразу після завершення ремонту
25 березня автобус № 2 та тролейбус № 27 курсуватимуть зі змінами (схеми)
24 березня, 14:22
Кошторисна вартість капітального ремонту становить 1,84 млрд грн
Ремонт тунелю на синій гілці метро: оприлюднено деталі проєкту
30 березня, 15:13
Водіїв закликають бути максимально уважними за кермом, неухильно дотримуватися встановлених правил
Швидкість до 80 км/год у Києві: чи зміняться правила з 1 квітня. Пояснення КМДА
31 березня, 10:49
Сторонній шум може налякати малюків та їхніх батьків і навіть змусити дорослих особин залишити гніздо або нору
У лісах стартував сезон тиші: які обмеження діють з 1 квітня та які штрафи за порушення
1 квiтня, 13:08
Для збереження полотнища від пошкоджень прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов
У столиці приспущено головний прапор країни
6 квiтня, 11:31
Стан, у якому перебуває ТЕЦ-4 після останніх ворожих обстрілів
ТЕЦ-4 та ТЕЦ-6 майже знищені. Начальник Троєщини розповів про стан інфраструктури
7 квiтня, 09:32
Повітряна тривога у Києві тривала 40 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 40 хвилин
11 квiтня, 04:26

Новини

Загроза для врожаю: на Київщині оголошено помаранчевий рівень через нічні заморозки
Загроза для врожаю: на Київщині оголошено помаранчевий рівень через нічні заморозки
Повітряна тривога у Києві тривала 25 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 25 хвилин
Рух Хрещатиком у ніч на 15 квітня буде частково обмежено
Рух Хрещатиком у ніч на 15 квітня буде частково обмежено
У Києві 14-19 квітня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві 14-19 квітня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Березані рятувальники дістали з водойми тіло жінки (фото)
У Березані рятувальники дістали з водойми тіло жінки (фото)
Афера з квартирами на 25 млн грн: перед судом постане організована група на чолі з адвокатом
Афера з квартирами на 25 млн грн: перед судом постане організована група на чолі з адвокатом

Новини

Астронавтка місячної місії Крістіна Кох показала, як зворушливо її зустрів чотирилапий друг після повернення з космосу (відео)
Сьогодні, 15:11
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Поливаний понеділок: що потрібно зробити у перший день після Великодня
Вчора, 21:10
Великдень 2026: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 06:45
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 12 квітня 2026
Вчора, 05:59
Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
11 квiтня, 16:15

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
