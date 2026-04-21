На Осокорках перекинулося навчальне авто (відео)

Правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Вранці у вівторок, 21 квітня 2026 року, у Дарницькому районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю навчального автомобіля. Машина опинилася на боці на проїжджій частині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Аварія сталася на вулиці Єлизавети Чавдар, 1. За попередніми даними, навчальний автомобіль марки Hyundai білого кольору внаслідок зіткнення або невдалого маневру перекинувся на лівий бік.

На оприлюдненому в мережі відео видно капот автівки, на якому нанесена літера «Н» (Навчальний транспортний засіб).

Наразі на місці події вже працює патрульна поліція. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту. Інформація про стан водія та можливих потерпілих наразі уточнюється. Через ДТП на цій ділянці вулиці Чавдар можливе ускладнення руху.

