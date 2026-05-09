Пасажирка автобуса «Кишинів–Київ» народила дитину просто в дорозі

Жінка перебувала на сьомому місяці вагітності, тому пологи стали повною несподіванкою

Пасажирка автобуса «Кишинів–Київ», громадянка Еквадору, народила дівчинку просто під час руху. У жінки несподівано почалися перейми. Пологи настільки швидко відбулися, що навіть до лікарні не встигли доїхати. Народилася дівчинка, її назвали Вікторією. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті телемарафону «Єдині новини».

Подія сталася на межі трьох областей. Жінка перебувала на сьомому місяці вагітності, тому пологи стали повною несподіванкою для подружжя, яке їхало з Києва після відвідин друзів. Як розповів водій автобуса, Михайло Шутак, спочатку чоловік породіллі, громадянин Нігерії, підійшов до нього і сказав, що дружині зле.

«Я йому запропонував, щоб вони прийшли, сіли на переднє сидіння, подумав, що захитало... А він каже: «Та вона в мене народжує». Я йому сказав: «Молодець. Ну набирай «103», – згадує водій.

Пологи були стрімкими. Роль акушерки взяла на себе пасажирка Олена, яка першою прийняла немовля на руки.

Увесь цей час водій тиснув на газ, намагаючись якнайшвидше дістатися найближчої АЗС, де на родину вже чекала бригада швидкої допомоги. Медики оглянули маму та дитину прямо на заправці, вкрили немовля енергозберігальною ковдрою та госпіталізували.

Дівчинку назвали Вікторією. Хоч вона і народилася передчасно, та вже вдома разом із батьками.

Перевізник не залишився осторонь цієї неймовірної історії. Компанія підготувала для новонародженої Вікторії особливий подарунок – пожиттєвий безкоштовний квиток на всі свої рейси, а мамі передали пакунок із необхідними речами для немовляти.

Крім того, рейс «Київ–Кишинів тепер планують символічно назвати на честь маленької пасажирки, адже її життєвий шлях розпочався саме на цьому маршруті під оплески всього салону.

Як повідомляв «Главком», 16 квітня у потязі №44 з Івано-Франківська до Черкас народився хлопчик. Хлопчик народився незадовго до прибуття поїзда до Фастова. «Вранці нашому поїзду №44 з Івано-Франківська до Черкас знадобилася неграфікова зупинка у Фастові. Такі зупинки зараз не рідкість через загрозу дронів, але цього разу привід був значно приємніший. Вже за три хвилини команда парамедиків, які очікували на пероні після попередження начальника поїзда, прийняла з 12-го вагона щасливу родину з +1 маленьким пасажиром», – розповіли в Укрзалізниці.

Поїзна бригада разом із пасажирами надала необхідну домедичну допомогу. На момент висадки стан матері та дитини був задовільним.

Також пасажирка авіакомпанії Caribbean Airlines народила дитину просто під час рейсу до Нью-Йорка. Пологи почалися вже під час заходу літака на посадку, а немовля з’явилося на світ ще до приземлення.