Атака на Київ 2 червня: названо медзаклади, які постраждали від обстрілу

Один із пошкоджених під час обстрілу у ніч на 2 червня медичних закладів Києва

У Голосіївському районі зруйнована амбулаторія загальної практики – сімейної медицини

У ніч на 2 червня російські війська здійснили чергову масовану атаку на столицю. Внаслідок ворожого обстрілу руйнувань і пошкоджень зазнали п'ять медичних закладів у чотирьох районах Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент охорони здоров’я КМДА.

Зокрема, у Голосіївському районі зруйнована амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 5 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1». Сьогодні, 2 червня, прийом пацієнтів за графіком здійснюватимуть в амбулаторії № 7 на просп. Академіка Глушкова, 31-А. Телефон реєстратури: 063-824-23-60.

У Подільському районі у приміщеннях амбулаторій № 10 та № 11 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» внаслідок атаки вибиті вікна у чотирьох кабінетах.

У Святошинському районі пошкоджена будівля Центру первинної медико-санітарної допомоги № 3. Також пошкоджень зазнало приміщення дерматовенерологічного відділення Київської міської клінічної лікарні № 7.

У Шевченківському районі вибуховою хвилею пошкоджене дитяче інфекційне відділення КНП «Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини».

фото: Департамент охорони здоров'я міста Києва

Наразі на місцях профільні фахівці обстежують будівлі та встановлюють обсяги необхідних відновлювальних робіт.

Попри серйозні пошкодження будівель, постраждалих серед медичного персоналу та пацієнтів немає. Медики та пацієнти перебували в укриттях.

У Департаменті зазначають, що на місцях обстрілів продовжують працювати екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки. Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу.

Інформацію щодо змін у режимі прийому пацієнтів у пошкоджених закладах повідомлять додатково.

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня російські терористи здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Через наслідки обстрілу в кількох районах столиці тимчасово перекрили рух транспорту.

На низці локацій рятувальники та служби ще працюють над ліквідацією наслідків російської атаки на Київ. «Станом на 12:00 медики підтверджують 64 поранених та 6 загиблих киян. На жаль, цифри можуть бути не остаточними», – повідомив голова Київської МВА Тимур Ткаченко у соцмережі.

Внаслідок масованої нічної атаки в Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження промислових об’єктів та недобудови, а на територію одного з дитячих садків упав нерозірваний боєприпас.