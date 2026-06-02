Атака на Київ 2 червня: названо медзаклади, які постраждали від обстрілу

Ірина Міллер
Один із пошкоджених під час обстрілу у ніч на 2 червня медичних закладів Києва
фото: Департамент охорони здоров'я міста Києва
У Голосіївському районі зруйнована амбулаторія загальної практики – сімейної медицини

У ніч на 2 червня російські війська здійснили чергову масовану атаку на столицю. Внаслідок ворожого обстрілу руйнувань і пошкоджень зазнали п'ять медичних закладів у чотирьох районах Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент охорони здоров’я КМДА.

Зокрема, у Голосіївському районі зруйнована амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 5 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1». Сьогодні, 2 червня, прийом пацієнтів за графіком здійснюватимуть в амбулаторії № 7 на просп. Академіка Глушкова, 31-А. Телефон реєстратури: 063-824-23-60.

У Подільському районі у приміщеннях амбулаторій № 10 та № 11 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» внаслідок атаки вибиті вікна у чотирьох кабінетах.

У Святошинському районі пошкоджена будівля Центру первинної медико-санітарної допомоги № 3. Також пошкоджень зазнало приміщення дерматовенерологічного відділення Київської міської клінічної лікарні № 7.

У Шевченківському районі вибуховою хвилею пошкоджене дитяче інфекційне відділення КНП «Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини».

Наразі на місцях профільні фахівці обстежують будівлі та встановлюють обсяги необхідних відновлювальних робіт.

Попри серйозні пошкодження будівель, постраждалих серед медичного персоналу та пацієнтів немає. Медики та пацієнти перебували в укриттях.

У Департаменті зазначають, що на місцях обстрілів продовжують працювати екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки. Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу.

Інформацію щодо змін у режимі прийому пацієнтів у пошкоджених закладах повідомлять додатково.

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня російські терористи здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Через наслідки обстрілу в кількох районах столиці тимчасово перекрили рух транспорту.  

На низці локацій рятувальники та служби ще працюють над ліквідацією наслідків російської атаки на Київ. «Станом на 12:00 медики підтверджують 64 поранених та 6 загиблих киян. На жаль, цифри можуть бути не остаточними», – повідомив голова Київської МВА Тимур Ткаченко у соцмережі. 

Внаслідок масованої нічної атаки в Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження промислових об’єктів та недобудови, а на територію одного з дитячих садків упав нерозірваний боєприпас.  

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

