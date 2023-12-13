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Окупанти змінили тактику атак на Київ: подробиці від Повітряних сил

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти змінили тактику атак на Київ: подробиці від Повітряних сил
Вирва, що утворилася у Дніпровському районі Києва внаслідок падіння уламків ворожої ракети, 13 грудня 2023 року
фото: Віталій Кличко/Telegram

Ворог продовжить здійснювати комбіновані атаки, застосовуючи безпілотники і ракети водночас

Порівняно з минулим роком, російські окупанти змінили тактику атак на Київ та зменшили кількість ракет, які випускають по столиці. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю Radio NV.

«Вочевидь, вони пробують змінити тактику, розуміючи, що Київ став більш захищеним засобами протиповітряної та протиракетної оборони. Зокрема роблять ставку на балістику, тому що, як вважає ворог, балістику складніше збивати», – зазначив представник ГУР.

За словами Юсова, балістику справді важче збивати, хоча наша ППО і Повітряні сили працюють дуже ефективно.

Він також додав, що ворог продовжує здійснювати комбіновані атаки, застосовуючи безпілотники і ракети.

«Така комбінована тактика буде продовжуватись. Вони, як і раніше пробують змінювати маршрути, час запуску, звичайно, змінюють і місця запуску», – сказав Юсов, додаючи, що все-таки в порівнянні з минулим роком кількість випущених Росією ракет скоротилася.

Представник ГУР наголосив, що це не привід розслаблятися, адже виклики досі надзвичайно серйозні, насамперед для цивільної і критичної інфраструктури, яка передусім є ціллю ворожих атак.

Нагадаємо, що вночі 13 грудня РФ завдала масованого ракетного удару по столиці. За попередніми даними поліції, унаслідок падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах Києва пошкоджені чотири багатоквартирних і чотири приватних житлових будинки, а також комунальні споруди. Наразі відомо про 53 постраждалих, із них 20 людей госпіталізували.

Як повідомлялося, 13 грудня повітряна тривога у столиці була оголошена після того, як у районі лівого берега пролунали вибухи.  

До слова командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про збиття всіх десяти ракет, що летіли в напрямку Києва по балістичній траєкторії.

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Теги: Київ росія обстріл російська ракета безпілотник

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