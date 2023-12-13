Окупанти змінили тактику атак на Київ: подробиці від Повітряних сил

Вирва, що утворилася у Дніпровському районі Києва внаслідок падіння уламків ворожої ракети, 13 грудня 2023 року

Ворог продовжить здійснювати комбіновані атаки, застосовуючи безпілотники і ракети водночас

Порівняно з минулим роком, російські окупанти змінили тактику атак на Київ та зменшили кількість ракет, які випускають по столиці. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю Radio NV.

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«Вочевидь, вони пробують змінити тактику, розуміючи, що Київ став більш захищеним засобами протиповітряної та протиракетної оборони. Зокрема роблять ставку на балістику, тому що, як вважає ворог, балістику складніше збивати», – зазначив представник ГУР.

За словами Юсова, балістику справді важче збивати, хоча наша ППО і Повітряні сили працюють дуже ефективно.

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Він також додав, що ворог продовжує здійснювати комбіновані атаки, застосовуючи безпілотники і ракети.

«Така комбінована тактика буде продовжуватись. Вони, як і раніше пробують змінювати маршрути, час запуску, звичайно, змінюють і місця запуску», – сказав Юсов, додаючи, що все-таки в порівнянні з минулим роком кількість випущених Росією ракет скоротилася.

Представник ГУР наголосив, що це не привід розслаблятися, адже виклики досі надзвичайно серйозні, насамперед для цивільної і критичної інфраструктури, яка передусім є ціллю ворожих атак.

Нагадаємо, що вночі 13 грудня РФ завдала масованого ракетного удару по столиці. За попередніми даними поліції, унаслідок падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах Києва пошкоджені чотири багатоквартирних і чотири приватних житлових будинки, а також комунальні споруди. Наразі відомо про 53 постраждалих, із них 20 людей госпіталізували.

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Як повідомлялося, 13 грудня повітряна тривога у столиці була оголошена після того, як у районі лівого берега пролунали вибухи.

До слова командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про збиття всіх десяти ракет, що летіли в напрямку Києва по балістичній траєкторії.